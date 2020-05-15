中國官員：疫情初期曾銷毀病毒樣本 確保安全

美國指中國早在1月3日就銷毀引起新冠肺炎的病毒樣本，中國國家衛健委官員今天回應，當時對引起不明原因肺炎的病原體「進行管理」，做出銷毀在內的生物安全要求，美方是「斷章取義」。

今天的中國國務院新聞辦公室記者會上，有外媒詢問，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）指稱，中國衛健委在1月3日下令銷毀病毒樣本，並拒絕和其他國家分享病毒毒株。

根據中國網文字實錄，中國國家衛健委科教司監察專員劉登峰說，中國在疫情發生後就立刻展開病原鑑定工作，基於防範生物樣本病原洩漏、確保生物安全，根據專家綜合研判意見，「我們確定了對引起不明原因肺炎的病原體暫按二類高致病性病原體進行管理，並對採集、運輸、實驗活動、銷毀等等做出了明確的生物安全要求」。

劉登峰稱，1月3日，有關當局印發了相關文件，相關的行動是為了防範實驗室生物安全的風險，防範不明原因病原造成的次生災害。

他說，為了進一步加強和規範實驗室生物安全工作，在疫情防控工作中公布了實驗室生物安全指南。

他說，中國法律法規對高致病性病原微生物樣本的保存、銷毀、實驗活動等都有比較明確的要求，「對於實驗室條件達不到生物安全樣本保存條件要求的，應就地銷毀或移交專業的保藏機構保管」。

劉登峰稱，「這些美國官員散播的言論，純屬是斷章取義，有意混淆視聽」。

他並表示，關於病原微生物毒株分享，中國始終持積極開放態度；願意在世界衛生組織的架構下，有序分享新冠病毒毒株，進一步加強國際合作和科學研究，推動新冠肺炎相關疫苗、診斷工具和治療藥物的研發、生產和公平分配。

另外，世界衛生組織（WHO）駐中國代表蓋立（Gauden Galea）日前告訴媒體，中國多次拒絕世衛參與2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）來源的調查，世衛也無法從「武漢病毒研究所」和「武漢市衛生健康委員會」兩個實驗室取得研究日誌進行調查。

中國國家衛健委國際司監察專員李明柱今天在記者會上，就相關提問指出，「世界衛生組織從來沒有就參觀某一個實驗室提出過請求，所以『拒絕世界衛生組織去武漢實驗室』的說法是不符合事實的」。