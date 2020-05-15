吉林舒蘭傳染鏈再擴大 瀋陽隔離7500人

吉林省舒蘭市聚集性疫情1傳22人傳染鏈跨省波及瀋陽後，瀋陽確診病例已增至3例。瀋陽迅速啟動應急預案，對密切接觸者以及吉林市來瀋人員等相關風險人群，全面排查。目前已隔離觀察7500多人並開展核酸檢測。

新華社報導，瀋陽同時中止初一、初二年級，高一、高二年級，中職學校部分年級的複課計畫，返校時間再度向後推遲，嚴禁擅自開學。

報導稱，這是瀋陽連續89天無本土新增確診病例和新增疑似病例的情況下，出現3例確診病例。瀋陽立即採取對策，嚴防疫情擴散傳播。衛健、疾控、民政以及3例確診病例所在單位等有關方面，對確診病例的密切接觸者、間接接觸者迅速展開流行病學調查，對吉林市來瀋人員展開拉網式排查和分類管理。

目前，已對密切接觸者和間接接觸者1093人進行了集中或居家隔離觀察，對其他風險人群6434人實施了集中或居家隔離觀察。

央視新聞報導，舒蘭傳染鏈延長到22人，瀋陽市組織嚴密防控隔離網，吉林市來瀋返瀋人員一律隔離觀察21天。

此外，瀋陽進一步落細落實常態化疫情防控。醫療機構嚴管發熱門診和發熱人員，對到發熱門診就診的患者進行1次核酸檢測，嚴格執行標準化防護和「一人一診室」、「一患一陪護」制度；進一步加強校園防控，實行封閉管理，織密社區防控網。