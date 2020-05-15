武漢人冒雨大篩查 憂心又要封城

解封後連續35天沒有新冠病毒新增確診病例的武漢再拉警報。近日連兩天新增6例，又傳出路倒，官方不敢大意，斥資10億元，要求十天內完成全市1100萬人核酸大篩查，找出並阻斷感染源。首日有大批市民冒雨排隊檢測，有人無奈地說「好像封城噩夢又回來了」。

成都商報報導，5月9日、10日兩天，連續35天無新增新冠肺炎確診病例的武漢市新增確診病例6例。5月10日，一名男子在市內中山公園一角落突然倒地，稍後被救護車送走，目前尚不知是否是因為感染新冠病毒。近期，武漢也出現不少核酸檢測為陽性的無症狀感染者。零星病例讓這個曾是全國疫情最嚴重的地方，迅速提高防疫等級。

武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部涉疫大數據與流行病學調查組近日印發「關於開展全市新冠病毒核酸篩查的緊急通知」，要求武漢各區指揮部在武漢全市範圍內開展全員新冠病毒核酸篩查「十天大會戰」。根據通報，官方要求需摸清全區未進行過新冠病毒核酸檢測的常住居民和暫住居民本地數（6歲以上人員），做過核酸檢測的居民不在此次檢測名單之中。

目前已有部分小區完成檢測。有不少小區的通知均註明「全員登記，檢測是免費自願。」家住洪山某小區的李女士說，社區工作人員在電話中告訴她「社區不會強迫，自願原則。」一位工作人員稱此次檢測，「政府鼓勵每個居民參加。」

自由亞洲電台報導，對於官方突然要求武漢全城市民接受核酸檢測，原本安心等待恢復生活常態的居民感到撲朔迷離。武漢居民孫先生說，政府將這當作一項「重中之重」的政治任務來完成；王女士等多位市民說：「是不是將義大利退貨的核酸試劑拿來，好像免費為市民做好事，然後又向北京表忠心，（兩會）維穩，一舉兩得啊。」

在武漢的公民記者張展說，他看到新聞報導說三民小區新增6例新冠患者，那個地方現在又被重新隔離起來了，「武漢疫情現在有反彈跡象。」目前，三民小區內約有5000居民被隔離在家，實行封閉式管理。

報導並指出，根據一份來自武漢的物流公司給客戶的通知稱，接獲湖北省委通知，湖北省武漢市部分區域從2020年5月12日起，暫停攬派業務，何時恢復，另行通知。停止送派快遞的有東西湖區、武昌區、江夏區、江岸區、洪山區等八個區。