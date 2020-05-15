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香港荃灣家庭3人染疫現二代傳播 感染源頭專家指海外

世界日報 / 香港新聞組╱香港15日電
香港14日新增一宗新冠肺炎確診病例，梨木樹邨群組三人確診。圖為梨木樹邨5座住宅樓。 香港中國通訊社
香港14日新增一宗新冠肺炎確診病例，梨木樹邨群組三人確診。圖為梨木樹邨5座住宅樓。 香港中國通訊社

香港連續23天本地零確診中斷，涉荃灣卓明樓及梨木樹邨的家庭爆發群組昨增至3人感染，專家不排除前日確診的66歲女患者已屬第二代傳播，傳播範圍或不止患者居住的荃灣及梨木樹，已重開的酒吧恐會再出現群組感染。

綜合明報、香港01報導，香港昨天新增一宗新冠肺炎確診病例，再出現源頭不明本地個案，港大及中大專家均把感染源頭指向海外抵港者，表示家居檢疫的漏洞包括深喉唾液樣本質素成疑致假陰性，及檢疫期後病發又或仍有病毒，致患者流出社區播毒。

港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，本地個案很大可能是外地返港者家居檢疫出現漏洞所致。他說4月20日前有1萬至1.2萬人返港，他們沒接受兩次監測，不排除有漏網之魚將病毒傳入社區。

報導稱，沒外遊的66歲女患者5月8日病發，何栢良認為有可能是第二代傳播，即返港者傳染本地人後，出現本地人傳本地人。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，監測系統難滴水不漏，不排除有人取樣時不準確、有假陰性，或潛伏期特別長。

據報導，昨天新增的確診者63歲，事前無病徵，他每日早上坐車到荃灣街市街10號、卓明樓樓下的鐘表檔口工作，主要幫人修理鐘表，其他時間則沒有其餘活動，由家人向他提供膳食。

張竹君說，仍未追蹤到66歲婦人及5歲孫女的感染源頭，但婦人的丈夫的病毒CT值達到30以上，代表他可能在較早前已受感染，不排除他才是這個家庭群組中第一個受感染的人，而他在太太確診當晚已被送到檢疫中心，即在5月12日晚上。

新冠肺炎 COVID-19

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