香港新冠肺炎確診新增1例 累計1051例

香港今天新增1例新冠肺炎確診病例，患者是13日確診的66歲女性的丈夫，目前這對夫婦的家庭已有3人確診，且屬本土感染。而香港的新冠肺炎確診病例累計增至1051例。

香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君下午在記者會公布，這名新增病例63歲，是鐘錶修理員，與妻子一起居住在九龍梨木樹邨。

這對夫婦的5歲孫女13日也被確診新冠肺炎，他們一家人先前都沒有出外旅遊，因此，這個家庭感染群被視為本土感染個案，但香港衛生單位目前仍未追查到感染源。