香港增3確診 出現家庭群組染疫 專家：恐現社區大爆發

香港昨天新增3宗武漢肺炎確診個案，其中2宗為本土傳播病例，並出現家庭群組爆發，顯示出境內病毒傳播鏈並未切斷，仍有傳染風險，衛生當局不排除持續有個案，甚至社區大爆發。在此之前，香港已連續23日沒有本土傳播病例。

綜合媒體導，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，兩名本土確診病患為一名66歲女子及一名5歲女孩，兩人是祖孫關係。66歲女病患居於九龍梨木樹邨，日常生活單純，大概每天早上到菜市場買菜，下午到荃灣區照顧兒子的5歲女兒。

這名女病患8日起開始不舒服，之後沒有外出，孫女也因此轉到她家暫住，相信期間被傳染。

據報導，張竹君說，女病患一家8口，其中7人近日都有發燒、咳嗽症狀，經過病毒測試後，只有66歲的婆婆和5歲孫女呈陽性，其餘人呈陰性。消息稱，被送往駿洋邨檢疫的婦人丈夫昨初步確診。衛生防護中心追蹤到女童共17名密切接觸者，包括其曾一起在外婆家聚餐的親友，均須檢疫。

張竹君說，女病患及家人近期都沒有到過外地，衛生人員正追查感染源頭，但暫時未找到；衛生人員將會擴大調查範圍，包括非密切接觸者，以了解區內是否有隱形患者或傳播鏈。

衛生人員將會對病患居住大樓的所有居民進行唾液測試。

張竹君表示，本地繼續出現肺炎個案是無可避免的事，市民要提高警覺，但她認為政府不必為此重新實施3月時最嚴格的防疫措施──部分已放寬，比如限制餐飲店每桌不能超過4人。

港大微生物學系講座教授袁國勇表示，個案是很大警號，源頭不明，反映社區有隱性傳播鏈，不應再放寬其他防疫措施。他說，最近愈來愈多人不戴口罩，明白天氣熱，但呼籲市民忍耐，外出須戴口罩及做好手部衛生。

報導指出，香港昨天另一宗新增個案的病患本月初從巴基斯坦回港，最初對病毒檢測呈陰性，後來出現發燒症狀，再測試後呈陽性。

香港至今累計有1051宗武漢肺炎確診個案。