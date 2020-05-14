舒蘭傳染鏈擴散 吉林市「封城」火車停運

兩會前夕，中國新型冠狀病毒疫情再升溫。東北吉林省吉林市下轄舒蘭市，自出現一名女洗衣工確診後，本土聚集性疫情傳染鏈即向外擴散至吉林市，不到一周已累計確診22例，吉林市13日宣布「封城」，實行全封閉管理，關閉吉林火車站，暫停市內客運，嚴控人員出入。

吉林省近來爆發本土群聚感染新冠疫情，自舒蘭市7日確診首宗本地病例至今，吉林市累計本土確診22宗，其中舒蘭市14宗、豐滿區8宗，密切接觸者300餘人。吉林市副市長蓋東平表示，疫情十分嚴峻複雜，存在進一步蔓延的重大風險。

為遏止疫情擴大，又時值兩會召開前夕，繼舒蘭市日前進入封城的戰時狀態後，地處舒蘭市感染鏈集中地的吉林省第二大城吉林市，也於13日宣布封城。蓋東平表示，因數天來當地累計新增20多例本土病例，決定全面實行封閉管理，相關管制措施接近疫情爆發之初各地「封城」的最高防疫級別。

根據吉林市的防疫公告，該市城區以居民小區為單位，鄉村以自然屯為單位，全面實行封閉管理，嚴防人員隨意出入；停運所有客運班線、旅遊包車，貨運車輛正常通行；全市所有人員聚集場所一律停止營業，並停售退燒藥等相關藥品；全面排查與確診病例密切接觸人員、境外返吉人員和高風險地區旅居人員。而前往外地人員須持48小時內自費核酸檢測陰性報告並嚴格自我隔離後，才能登記出城。

綜合報導，舒蘭市疫情源頭是舒蘭市公安局一名洗衣女工，舒蘭市曾因此在一天內新增11例本土確診病例，迄今未查明感染源。北京日報報導，吉林省12日新增本地確診病例6例，均與舒蘭病例相關；13日新增一名保潔人員確診病例，曾連續四天在一家酒店進行保潔工作；另一名確診病例曾陪同妻子到婦產醫院檢查。都使得感染風險進一步提高。

報導並指出，吉林蛟河市也危險了。蛟河市12日緊急發布通告，因一名婚禮攝像確診，要求蛟河參加過一場婚禮的人員，全部隔離。

目前中國有三處感染事件尚未發布傳染源，分別為吉林省舒蘭市、湖北武漢市東西湖區、廣東廣州市增城區。武漢市東西湖區長青街三民小區已實施全封閉管理，並對社區及周邊地區約七萬人展開地毯式病毒核酸檢測。