28日計算新冠肺炎是否受控 港專家：不實際

香港的醫學專家今天指出，以兩個潛伏期即28日並無本土武漢肺炎確診個案來推斷疫情是否受控，是不切實際。

香港昨天再確診兩宗2019冠狀病毒疾病個案，不但中斷了此前連續23天沒有境內確診個案的情況，同時令民眾關注當局會否重新計算疫情受控的時限。

外界相信，只要香港連續28天沒有本土傳播病例，當局就會取消正在執行的防疫措施，市民生活恢復正常。

綜合電子媒體的報導，對於當局以28天作衡量標準，醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超早上在電台節目上說，現時每天仍有大批外地人抵港，疫情不會中斷，以28日並無本地確診個案來決定疫情是否受控，是不切實際。

政府抗疫督導委員會專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌也指出，如果新增的兩名確診病患及緊密接觸者已接受強制隔離，而且並未造成社區爆發，顯示出這只是單一個案。

他說，新型冠狀病毒傳播性高，患者即使隔離檢疫14日後仍可能帶有病毒，難以維持連續28日沒有本地個案。

他認為，社會要接受零星本土個案的出現，只要不引發社區大爆發即可。

另一位政府抗疫專家顧問、香港大學醫學院院長梁卓偉也認為，28日這個說法值得商榷。

他說，新型肺炎的特質是有大量隱形傳播者，要在社區上完全消除有關病毒是不大可能的事，並質疑是否每有新個案出現，就要重新計算檢疫期。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君早前曾說，如果香港連續28天沒有本地感染個案，代表疫情受控。