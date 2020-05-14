東北疫情告急 吉林市全面封城

中國東北省份吉林省吉林市因爆發本土群聚疫情，周三(5月13日)宣布全面實行封閉式管理。

新京報報導，5月13日上午，吉林市副市長蓋東平在疫情防控新聞發布會上說，針對當前疫情形勢，加大全市社會面管控，城區以居民小區為單位，鄉村以自然屯為單位，全面實行封閉式管理。

自5月7日舒蘭市首例本土確診病例通報以來，截至5月13日8時，吉林市累計報告本地確診病例21例。其中，舒蘭市確診14例、吉林市豐滿區確診7例。

新京報報導，吉林市衛生健康偉主任劉奇志說，吉林5月7日以來發生的本地聚集性疫情體現了新冠病讀傳染性強、隱蔽性大的特點。按照國家新冠肺炎疫情分區分級標准，目前，吉林市僅舒蘭市為高風險地區，豐滿區為中風險地區。雖然如此，為了切斷疫情傳播途徑，對吉林市城區比照高風險地區實行提級管理。

國務院副總理急赴黑龍江

中國各地疫情穩定後，俗稱「東三省」的吉林、遼寧、黑龍江相繼爆發本土疫情。曾長期指揮武漢抗疫的中國國務院副總理孫春蘭在11至13日間赴黑龍江視察。

新華社13日報導，孫春蘭到牡丹江、綏芬河、哈爾濱定點醫院、方艙醫院、疾控中心、隔離觀察點、口岸、社區，實地考察患者救治、院感防控、現場流調、核酸檢測等情況，詳細了解口岸防控、隔離觀察、社區管理等工作。她說: 「我們要深入貫徹習近平總書記重要指示精神，落實中央應對疫情工作領導小組部署要求，外防輸入、內防反彈，慎終如始抓好常態化防控工作，鞏固防控成果，決不能前功盡棄。」

吉林市實施提級管理

吉林市疫情防控小組13日發布的公告顯示，前往外地人員需持48小時內自費核酸檢測陰性報告並嚴格自我隔離後，方可登記出城。

公告指，對確診病例密接人員、境外返吉人員和高風險地區旅居人員，實行網格化、地毯式全面排查，做到「不漏一戶、不落一人」。

另外，全市所有室內景區、影劇院、歌舞廳、游藝廳、營業性演出場所、網吧、室內體育場館、棋牌室、麻將館、台球廳、浴池等人員聚集性場所一律停止營業。

聚集性活動一律暫停舉辦。禁止任何單位和個人舉辦任何形式的聚餐活動。機關企事業單位一律禁止堂食。營業性餐飲單位就餐人員每桌不超過3-5人、間隔1米以上，倡導提供外賣服務。

所有人員進入公共場所，乘坐公交車、出租車、網約車等公共交通工具，必須佩戴口罩。吉林火車站從13日上午6點起便已經暫停始發及經由旅客列車的旅客乘車業務。

至於已經復課的初三、高三年級則一律轉為網上授課。

洗衣女工為吉林首例

群聚感染的首名確診患者是舒蘭市公安局一名45歲洗衣女工，無吉林省外居住史丶活動史，暫時未發現境外丶重點省份返吉人員接觸史。當局還未追查到其感染來源。

民間流傳洗衣女工在洗公安制服的過程中感染，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友接受央視《新聞1+1》節目訪問時表示，有這種可能性，但還有另一種可能是有些病人的潛伏期比這名洗衣工的潛伏期更長，在潛伏期傳染，因此很難判斷是如何傳播的。

張慈/鄒宗翰 (綜合報導)

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