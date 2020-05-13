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WHO：新冠病毒可能永遠不會消失 像愛滋病毒一樣流行

中國疾控專家：民眾可以聚餐 但盡量別聚

中央社 / 台北13日電

新冠肺炎疫情在中國尚未完全止息，針對民眾是否能夠聚餐，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友今天說，風險評估認為可以現在聚餐，但原則是「能不聚餐儘量不聚」。

根據新京報，中國國務院聯防聯控機制今天就新冠肺炎疫情常態化防控工作情況舉行記者會。吳尊友表示，風險評估認為可以現在聚餐，但也要把握一個原則，「能不聚餐儘量不聚」。

吳尊友指出，能在戶外聚餐就不要在室內，不要喝酒划拳、唱歌吟詩，盡可能縮短時間。

聚餐是聚集性活動，且新冠肺炎容易從飛沫感染，因此對聚餐的限制被視為疫情發展的指標。

北京市曾經在3月發布給餐飲服務單位的指引，要求停止接待群體性聚餐、不得面對面就餐、座位相隔1公尺、全面推行公筷公勺等。

今天宣布封閉式管理的吉林市，自轄下舒蘭市7日出現本土新冠肺炎確診病例至13日早上，全市已累計有21例確診。根據吉林市衛健委，其中至少有7名感染者曾與同一病例聚餐。吉林省疾控中心傳染病控制所所長趙慶龍11日說，此次疫情呈現高度的家庭聚集性和集體單位聚集性。

除了聚餐，看電影這項群聚性的活動開放程度也受到關注。

中國疾控中心環境所所長施小明今天在發布會上表示，中高風險地區影劇院要參考當地規定執行，建議暫緩營業。低風險地區影劇院恢復開放後觀眾分隔就座，保持一公尺距離。

中國國務院8日公布，有條件開放影劇院、遊藝廳等密閉式娛樂休閒場所，採取預約、限流等方式控制人數。

新冠肺炎 COVID-19

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