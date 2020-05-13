香港新增3例新冠肺炎 境內病毒傳播鏈未斷

香港今天新增3宗新冠肺炎確診個案，其中2宗為本土傳播病例，顯示出境內病毒傳播鏈並未切斷，仍有傳染風險。

在此之前，香港已連續23日沒有本土傳播病例。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君下午在記者會公布，兩名本土確診病患為一名66歲女子及一名5歲女孩，兩人是婆孫關係。

據公布，女病患居於九龍梨木樹邨，日常生活單純，大概每天早上到菜市場買菜，下午到荃灣區照顧兒子的5歲女兒。

這名女病患8日起開始不舒服，之後沒有外出，孫女也因此轉到她家暫住，相信期間被傳染。

張竹君說，女病患一家8口，其中7人近日都有發燒、咳嗽症狀，經過病毒測試後，只有66歲的婆婆和5歲孫女呈陽性，其餘人呈陰性。

張竹君說，女病患及家人近期都沒有到過外地，衛生人員正追查感染源頭，但暫時未找到；衛生人員將會擴大調查範圍，包括非密切接觸者，以了解區內是否有隱形患者或傳播鏈。

衛生人員將會對病患居住大樓的所有居民進行唾液測試。

張竹君說，本地繼續出現肺炎個案是無可避免的事，市民要提高警覺，但她認為政府不必為此重新實施3月時最嚴格的防疫措施──部分已放寬，比如限制餐飲店每桌不能超過4人。

她並說，一般而言，28日沒有出現本土傳播病例才反映出病毒在地區的傳播鏈已經切斷。

據公布，另一宗個案的病患本月初從巴基斯坦回港，最初對病毒檢測呈陰性，後來出現發燒症狀，再測試後呈陽性。

香港至今累計有1051宗新冠肺炎確診個案。

儘管香港再有本土感染個案，教育當局今天宣布，本地中小學和幼兒園將會如期於27日陸續復課。