全球最大新冠疫苗生產車間 中國電子助力建成年產1億劑

近日，中國電子旗下中國電子系統工程第四建設有限公司(簡稱中電四公司)承建的中國首家人用P3生物醫藥生產車間項目順利完成交付。該項目的建成，標誌著全球最大新冠疫苗生產車間在京誕生，量產後年產能達1億劑，具備滿足大規模緊急使用和常規接種的生產條件。

「CEC中國電子」微信公眾號報導，尤其是在中國目前尚無針對人用疫苗的高級別生物安全生產車間的建設標準背景下，該項目的建成還填補了中國重大疫病防控在疫苗領域的生物安全空白，對新冠肺炎疫情的藥品和疫苗研發意義重大。

新冠疫情暴發後，中國第一時間啟動全病毒滅活疫苗的研發和生產工作。中電四公司自春節期間開始，陸續承擔了多個境內首批全病毒滅活疫苗高級別生物安全疫苗生產車間的總承包建設工作，為疫情防控阻擊戰決戰決勝做出了重要貢獻。

據報導，作為境內首家人用P3生物醫藥生產車間項目施工總包方，中電四公司負責鋼結構、土建及室外管廊、彩板裝修，暖通工程，室內管道，電氣，弱電及自控，工藝設備的二次配管，公用工程設備，空調自控及EMS工程，水分配系統等。

報導指出，新冠疫苗生產車間項目的建設至關重要，中電四公司作為項目施工總包方，從2月6日項目啟動到4月15日車間整體交接，始終全力以赴，高質量完成了新冠疫苗生產車間的建設工作。

據報導，該生產車間是彩鋼板圍護結構，有毒負壓區的密閉性防護是個重難點。該項目各專業系統繁多、工期緊，進度把控是個重難點。為順利完成施工，項目團隊多次組織專項搶工會議，施工過程中有序排定工序，24小時連續作業，在物資採購、施工方案、作業工序、疫情防護等方面克服種種困難，僅用不到25天，順利完成安裝工作。