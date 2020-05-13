爆發本土群聚疫情 吉林市宣布封城

因為爆發2019冠狀病毒疾病（武漢肺炎）本土群聚疫情，中國大陸吉林省吉林市今天早上宣布比照疫情高風險地區，即日起全面實行封閉管理，嚴防人員隨意出入。

陸媒新京報報導，吉林市13日上午舉行疫情防控第2場新聞發佈會。吉林市副市長蓋東平宣布，針對當前疫情形勢，加大全市社會面管控，城區以居民小區為單位，鄉村以自然屯為單位，全面實行封閉管理，嚴防人員隨意出入。

吉林市轄下的舒蘭市7日爆發首例本地確診病例以來，截至13日早上8時，吉林市累計本土確診病例21例。其中，舒蘭市確診病例14例、豐滿區確診病例7例；累計報告本地確診病例的密切接觸者已達367人。

吉林市爆發本土群聚感染疫情，源頭是舒蘭市公安局一名45歲洗衣女工，根據官方通報，她並無省外居住史、活動史，暫未發現境外、重點省分返吉人員接觸史，迄今仍未查明感染源。

據中國國家衛生健康委員會今早通報，大陸12日新增7例確診病例，其中6例來自吉林上述疫情。

據吉林市衛健委官網通報，吉林市13日發佈「關於吉林市城區進一步強化疫情管控措施的公告」，要求吉林市停運所有客運班線、旅遊包車，貨運車輛正常通行。前往外地人員須持48小時內自費核酸檢測陰性報告並嚴格自我隔離後，方可登記出城。

公告並要求城區藥店、診所停止銷售「一退兩抗」藥品（退燒、抗病毒、抗生素類藥品），診所禁止接診發燒病人，並引導至定點醫療機構發燒門診就診。

公告指出，吉林市疫情防控工作領導小組決定，吉林市城區比照高風險地區，按照「內防擴散、外防輸出、嚴格管控」的要求，進一步強化疫情管控措施，堅決打好打贏疫情防控的人民戰爭、總體戰、阻擊戰。

公告要求強化全面排查措施，對確診病例密切接觸人員、境外返吉人員和高風險地區旅居人員，實行網格化、地毯式全面排查，做到不漏一戶、不落一人。

公告並要求強化社區村屯封閉措施。城區以居民小區為單位，鄉村以自然屯為單位，全面實行封閉管理，做好掃碼、登記、測溫工作，嚴防人員隨意出入。城鄉結合部通達性較強或公路沿線的村屯要組建巡邏隊，嚴格加強管控。

公告還要求全市所有室內景區、影劇院、歌舞廳、遊藝廳、營業性演出場所、網吧、室內體育場館、棋牌室、麻將館、撞球廳、浴池等人員聚集場所一律停止營業。

公告也要求人員聚集性活動一律暫停舉辦，禁止任何單位和個人舉辦任何形式的聚餐活動。機關企事業單位一律禁止在餐廳內用餐。營業性餐飲單位就餐人員每桌不超過3至5人、間隔1公尺以上，倡導提供外賣服務。

公告並規定，所有人員進入公共場所，乘坐公共交通工具，必須佩戴口罩。