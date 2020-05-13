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香港鬆綁5天破功…六旬婦初步確診 23天「零個案」斷鏈

世界日報 / 香港新聞組／香港13日電
23天「零個案」斷鏈，港六旬婦初步確診。香港中國通訊社
23天「零個案」斷鏈，港六旬婦初步確診。香港中國通訊社

官方香港電台昨天引述消息指出，本地1名66歲女子初步確診感染新冠肺炎，患者報稱沒有外遊紀錄。這項消息若獲官方證實，將打破香港連續23天沒有本土新增確診的紀錄，令人擔心病毒是否再度有社區傳播。

明報報導，香港放寬限聚措施過母親節，然而「鬆綁」不過5天，可能再現本地感染新冠病毒個案，連續23日「零紀錄」或會斷鏈。昨傍晚有消息稱，荃灣梨木樹邨5座有六旬婦初步確診，她曾因發燒求診，近期無外遊，同住家人昨晚送往檢疫。

許樹昌：或家居檢疫者傳入

中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，婦人病毒量高，有傳染風險，初步未找到感染源頭，料最大可能是有海外回港的家居檢疫者，檢疫後才發病造成社區傳播，需觀察個案會否引起爆發或持續出現不明來源本地個案，若情不理想，或要收緊防疫措施，甚至考慮推遲復課。

港府8日將限聚人數、食肆每桌人數由4放寬至8，健身中心、美容院、酒吧等亦可重開。據了解，香港昨新增一宗初步確診，該66歲女病人因發燒，到葵涌伍若瑜夫人普通科門診留深喉唾液樣本，化驗呈陽性，她於潛伏期內無外遊紀錄。衛生署昨晚正覆檢，若最終確診，香港截至昨午4時的連續23日「零本地感染」紀錄或會斷纜。

據荃灣區議會主席陳琬琛表示，新增初步確診病人居於梨木樹邨5座，與丈夫、兒子、媳婦和孫子同住，該大廈較舊，暫未清楚她的感染途徑。陳稱邨內不時有人聚賭，部分人不戴口罩，居民憂帶來衛生風險，會與房署和警方溝通，要求加強打擊聚賭。

食衛局長陳肇始周日發表網誌，表示抗疫會做到張弛有道，疫情嚴峻時要採取嚴控措施；疫情穩定下來要稍放寬。

梁子超：社區恐有隱性傳播

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超表示，此個案反映社區有隱性傳播，最大可能是家居檢疫者因潛伏期較長等原因未被驗出，將病毒傳給家人再傳出社區，認為反映香港邊境措施未做到滴水不漏，促港府收緊檢疫安排，包括盡量將回港者收入檢疫中心、酒店集中檢疫，否則只會不斷有個案流入社區。

新冠肺炎 COVID-19

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