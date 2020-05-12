連23天零確診疫情添變數！香港又傳本土新冠肺炎病例

官方香港電台今天引述消息指出，本地1名66歲女子初步確診感染新冠肺炎，患者報稱沒有外遊紀錄。這項消息若獲官方證實，將打破香港連續23天沒有本土新增確診的紀錄。

報導表示，患者將會被送到瑪嘉烈醫院治療。

截至今天中午，香港原先已連續23日沒有境內感染肺炎個案，這起病例如獲官方確認，將是近期首宗本土感染個案，令人擔心病毒是否再度有社區傳播。

先前香港衛生署曾指，若連續28天沒有本土個案，可視為本地傳播鏈斷截，各限制社交措施也可逐步放寬。