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北京推汽車穿梭檢測採樣 毋須下車數分鐘完成

中央社 / 台北12日電

中國全國人大和全國政協「兩會」會議下週將登場，為加強防控新冠肺炎疫情，北京市衛生官員表示，北京推出汽車穿梭核酸檢測採樣，毋須下車3至5分鐘即可完成。

據北京日報網，中國國務院聯防聯控機制昨天針對北京市2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情防控管理舉行記者會。北京市衛生健康委員會發言人高小俊在會中作了上述表示。

高小俊說，為優化核酸檢測採樣服務，各區在二環外的醫療機構、集中隔離點、酒店等共設置116個採樣點，組建530餘人的採樣隊伍，利用網上或電話預約方式，分時段採樣檢測。

高小俊表示，海淀區、石景山區等地則率先實現透過汽車穿梭方式展開採樣服務，受檢人毋須下車，3至5分鐘內即可完成。

此外，北京市體檢中心採用預約上門方式，為工廠企業提供採樣服務，促進復工復產。

另據新京報報導，北京市今天下午舉行疫情防控第105場記者會。北京市衛生健康委黨委書記、主任雷海潮表示，即使北京確診患者清零在即，疫情防控仍不能鬆懈；由於境外疫情的蔓延，北京仍面臨境外病例移入的壓力。

新京報先前也表示，因疫情而闊別校園4個月的北京初三學生昨天重返校園。每名學生佩戴了一個可即時監測體溫的智慧型手環，若體溫超過攝氏37.2度，就會有警報提示。

新冠肺炎 COVID-19

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