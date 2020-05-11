武漢同社區6人確診 官員封控不力火速遭免職

中國湖北省武漢市繼日前出現36天以來首例新冠肺炎確診病例後，今天同一社區再通報5人確診。由於「封控不力」，這個社區所在地東西湖區委長青街的工委書記張宇新也在今天被火速免職。

由於國內2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情趨緩，確診病例顯著下降，中國原定下週舉行已延宕兩個月的全國兩會，武漢市確診病例死灰復燃，令當局大為緊張。

武漢市衛健委網站今天特別通報患者詳情。9日出現的第一名確診高姓病患春節後一直未出小區，3月17日出現發熱、發冷等症狀，在家吃藥10天後症狀消失，未就醫，4月15日患者出現食慾不佳、精神不佳症狀，5月7日核酸檢測結果陽性，5月9日復查抗體結果為陽性，專家認定為新冠肺炎確診病例。

其妻核酸檢測結果也為陽性，今天列入確診。

武漢市衛健委表示，患者居住小區曾有20例確診病例，經組織專家對各種因素排查分析，其病因應主要來源於既往社區感染。

今天新增確診病例5例也都來自同一社區，其中，病例1為高姓病患妻子，病例2、病例3為一對夫妻，病例4、病例5分別為46歲女子和29歲女子。

疫情發布後幾小時，當地中共幹部即因管控不力遭到免職。東西湖區政府官網10時18分發布消息稱，「因長青街三民小區封控管理不力，近日出現多起新冠肺炎確診病例，中共東西湖區委決定，免去張宇新同志中共東西湖區委長青街工委書記、委員職務。」

而另一群聚感染發生地吉林省舒蘭市則仍未查清首例確診病患的感染源。首例病例為舒蘭市公安局一名45歲洗衣女工。根據官方早前通報，該病例無省外居住史、活動史，暫時未發現境外、重點省分返吉人員接觸史。

5月10日當地新增11名本地確診病例，皆與上述45歲洗衣女工相關，包括其丈夫、大姐、二姐、三姐、三姐夫等，11日，吉林市衛健委又通報了新增的3例本地確診病例，他們和之前的確診病例也存在關聯，例如洗衣女工丈夫的密切接觸者。

由於舒蘭市曾於4月8日至4月30日從綏芬河和滿洲里口岸接回俄羅斯入境的舒蘭籍人員308人，官方因此不排除病毒是在隔離接送過程中傳播。