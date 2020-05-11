36天來首例… 武漢再現本土確診 升級「中風險」區

中國國家衛健委通報，9日除吉林省舒蘭市新增11例新型冠狀病毒肺炎本土確診病例外，湖北省也新增一例本土確診病例，且出現在武漢市東西湖區，屬於重症，是武漢時隔36天來再度出現確診病例。

中央社報導，武漢市衛健委並表示，這名確診病例居住的小區先前曾有20例確診病例。經組織專家對各種因素清查分析，其病因應該主要來源於「既往社區感染」。同時，這名確診病例的妻子經檢測也屬陽性，但因沒有症狀，被認定為無症狀感染者。

由於出現一例本土確診病例，武漢市東西湖區的疫情警戒，同日下午正式被提升為「中風險」區，加上吉林省舒蘭市稍早已被提升為「高風險」區，這兩個縣級行政區成為中國僅有的疫情「非低風險」區。

據武漢市衛健委公布，這名確診病例是89歲男性，有高血壓、腦梗塞和肝囊腫病史，農曆春節後一直未出小區。3月17日出現發熱、發冷等症狀，在家吃藥10天後症狀消失，因此未就醫。但4月15日又出現食慾、精神不佳症狀。

5月6日，這名病患在社區人員陪同下，全程戴口罩在醫院接受核酸檢測，7日結果顯示為陽性，9日複查仍為陽性，認定確診病例。而這名病患的妻子也被檢測為陽性，但無症狀，被認定為無症狀感染者。

基於武漢再度出現本土確診病例，湖北省衛健委呼籲全省民眾要提高防範意識，做好個人防護，保護好自己和家人的健康。如出現發熱、咳嗽等急性呼吸道症狀，要及時就近前往醫療機構發熱門診就診。

此外，新華社報導，國務院聯防聯控機制聯絡組也於10日下午，趕到武漢市東西湖區三民小區及周邊市場，現場檢查防控工作，督導疫情防控措施落實情況。聯絡組強調，要迅速組織開展流行病學調查，盡快找到傳染源，加強社區管控，擴大檢測範圍，快速切斷傳播途徑，堅決防止疫情擴散。

聯絡組要求，省、市、區必須時刻繃緊疫情防控這根弦，堅持依法科學精準常態化防控，把各項防控措施抓緊抓細抓落地，堅決避免疫情反彈。