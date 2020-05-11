吉林舒蘭進「戰時狀態」 成中國唯一高風險疫區

坐落於兩省三市交匯處、由吉林省吉林市代管的縣級舒蘭市，3天內從一個不知名的小城倏然成為了中國疫情防控的焦點。10日晚間，由病例1關聯的舒蘭市聚集性疫情傳播鏈累計已有13人確診，其中包括1例跨省傳播患者。目前，舒蘭已按照高風險等級防控要求，迅速進入「戰時狀態」。

澎湃新聞報導，截至10日晚間9時許，吉林官方仍未披露病例1的感染源，公眾所了解的僅僅是早前通報中提到的「無省外居住史、活動史，暫時未發現境外、重點省分返吉人員接觸史」。

面對來勢洶洶的疫情，省委書記巴音朝魯在會上強調，這次舒蘭市發生的群聚疫情，「教訓十分慘痛」，揭露在常態化防疫措施上還有漏洞。他強調，舒蘭市疫情非常嚴峻，須按照高風險等級防控要求，「迅速進入戰時狀態」，把追根溯源作為首要任務，對確診、疑似和無症狀感染者的接觸者作全面追蹤，做到隔離、檢測和救治不漏一人。

截至10日晚間9時，舒蘭市也是全中國唯一一個高風險地區。

據北京青年報報導，新增的11例涉及7個小區。5人為8日通報病例的親屬，包括其丈夫、三姐、三姐夫、二姐、大姐。另有2人是8日通報病例的密切接觸者，有3人是其丈夫的密切接觸者，有1人是與8日通報病例的密切接觸者有過接觸史。

此外，吉林省10日還報告新增了2例來自吉林市的無症狀感染者。而在5月9日一天時間之內，吉林現有本地確診病例的密切接觸者已由18人激增至了254人。值得一提的是，疫情跨省傳播的情況也已出現。