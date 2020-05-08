中國新冠肺炎復陽比率 約5％~15％

人民日報報導，國務院聯防聯控機制7日召開新聞發布會，邀請北京大學第一醫院援鄂醫療隊相關負責人回答媒體提問。北京大學第一醫院感染疾病科主任、國務院聯防聯控機制醫療救治專家組成員、科技攻關專家組成員王貴強表示，中國新冠肺炎復陽比率初步為5%到15%左右。

對有的新冠肺炎治癒患者身體功能器官受到了損傷，還有的可能存在復陽風險的問題，王貴強說，「復陽」的病人可能用「再檢出」更合適，也就是說這種病人沒有真正的病毒消失，上呼吸道咽拭子、鼻咽拭子查不到，但是下呼吸道在肺裡還有病毒，包括我們做屍檢，可以看到死亡的病人也有很多的病毒顆粒，提示新冠病毒感染的情況，病毒存在時間比較長，這和SARS、MERS不一樣，這是這個疾病的特點。

王貴強表示，第二種情況是檢測的敏感性還不足夠強，現在科技部也在支持提高敏感性檢測方法的研發，檢測敏感性不是很強的情況下，比如低病毒水平、低病毒載量的時候，上呼吸道標本就可能查不到了。當然還有一種可能，個別病人由於免疫功能比較低下，所以導致持續陽性或者「復陽」，持續陽性的病例也有一部分，儘管不是很多。

王貴強表示，基於這種情況，對於「復陽」的病人，第一要隔離，因為是有傳染性風險的，儘管傳染性可能低一些，但是不能說沒有傳染性，我們按照有傳染性來進行隔離。第二是要密切觀察。目前來看，「復陽」的病例整體發生情況在中國初步的數據是5%至15%，有的地方很低，才百分之零點幾，差別還是比較大的。

他說，總體「復陽」人群不是特別高，但是要隔離觀察。對「復陽」病例臨床的變化，大部分病人是沒有症狀的，只有極個別的會出現症狀，極少數會出現胸片或CT上有肺炎的進展，但大部分病人是很穩定的，隔離觀察就可以了。這部分病人還在做相應的研究，到底是免疫功能問題還是原來沒檢出，所以這方面還需要做更多的工作。總體來講，對復陽的病人還不能大意，要進行很好的密切監測。