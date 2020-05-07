港新增4宗境外輸入新冠肺炎個案
香港今天新增4宗2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診個案，全部由境外輸入；屬於本地傳播的則連續18天維持零紀錄。
衛生官員下午公布，4名昨天從巴基斯坦回港的港人證實感染肺炎。
港府上週也曾派遣專機到巴基斯坦接回滯留當地的319名巴裔港人回港，其中兩人返港後證實感染病毒。這些人正全部接受隔離檢疫或治療。
香港至今累計有1044宗確診肺炎病例，過去18天更只有境外輸入確診個案，沒有本地傳播病例。
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