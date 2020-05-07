中國新增確診2例 已無中高風險區域

據官方通報，中國大陸昨天新增2019冠狀病毒疾病確診病例2例，皆為境外移入病例，已連續6天無新增本土病例，但仍新增無症狀感染者6例，均來自湖北省。

官媒央視新聞報導，7日零時起，黑龍江省牡丹江市林口縣的疫情風險等級由中風險調整至低風險，意味著從今天起，中國大陸中高風險區域全部「清零」，在安全可控的前提下，可以全力推進復工復產復商復市。

中國國家衛生健康委員會官網今早通報，5月6日，大陸31個省市區和新疆生產建設兵團報告新增確診病例2例，均為境外移入病例（上海1例，廣東1例）；無新增死亡病例；新增疑似病例2例，均為境外移入（上海）。

當日新增治癒出院病例46例，解除醫學觀察的密切接觸者627人，重症病例減少3例。

據通報，大陸境外移入現有確診病例246例（含重症病例5例），現有疑似病例4例。累計確診病例1680例，累計治癒出院病例1434例，尚無死亡病例。

大陸昨天新增無症狀感染者6例，均為本土（湖北省）；當日無轉為確診病例；當日解除醫學觀察29例（境外移入7例）；尚在醫學觀察無症狀感染者仍有880例（境外移入81例）。

截至5月6日午夜，大陸現有確診病例295例（其中重症病例23例），現有疑似病例4例，尚在醫學觀察的密切接觸者6537人。累計治癒出院病例7萬7957例，累計死亡病例4633例，累計報告確診病例8萬2885例，累計追蹤到密切接觸者73萬5737人。

據通報，香港特別行政區累計報告確診病例1040例（出院932例，死亡4例），澳門特別行政區45例（出院40例）。

依據中國國務院的疫情風險劃定標準，以縣市區為單位，無確診病例或連續14天無新增確診病例為低風險地區；14天內有新增確診病例，累計確診病例不超過50例，或累計確診病例超過50例，14天內未發生聚集性疫情為中風險地區；累計病例超過50例，14天內有聚集性疫情發生為高風險地區。