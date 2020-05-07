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中國新增確診2例 已無中高風險區域

中央社 / 台北7日電
圖為大陸醫護人員將患者送入前往專門收治新冠肺炎的武漢金銀潭醫院。（法新社資料照片）
圖為大陸醫護人員將患者送入前往專門收治新冠肺炎的武漢金銀潭醫院。（法新社資料照片）

據官方通報，中國大陸昨天新增2019冠狀病毒疾病確診病例2例，皆為境外移入病例，已連續6天無新增本土病例，但仍新增無症狀感染者6例，均來自湖北省。

官媒央視新聞報導，7日零時起，黑龍江省牡丹江市林口縣的疫情風險等級由中風險調整至低風險，意味著從今天起，中國大陸中高風險區域全部「清零」，在安全可控的前提下，可以全力推進復工復產復商復市。

中國國家衛生健康委員會官網今早通報，5月6日，大陸31個省市區和新疆生產建設兵團報告新增確診病例2例，均為境外移入病例（上海1例，廣東1例）；無新增死亡病例；新增疑似病例2例，均為境外移入（上海）。

當日新增治癒出院病例46例，解除醫學觀察的密切接觸者627人，重症病例減少3例。

據通報，大陸境外移入現有確診病例246例（含重症病例5例），現有疑似病例4例。累計確診病例1680例，累計治癒出院病例1434例，尚無死亡病例。

大陸昨天新增無症狀感染者6例，均為本土（湖北省）；當日無轉為確診病例；當日解除醫學觀察29例（境外移入7例）；尚在醫學觀察無症狀感染者仍有880例（境外移入81例）。

截至5月6日午夜，大陸現有確診病例295例（其中重症病例23例），現有疑似病例4例，尚在醫學觀察的密切接觸者6537人。累計治癒出院病例7萬7957例，累計死亡病例4633例，累計報告確診病例8萬2885例，累計追蹤到密切接觸者73萬5737人。

據通報，香港特別行政區累計報告確診病例1040例（出院932例，死亡4例），澳門特別行政區45例（出院40例）。

依據中國國務院的疫情風險劃定標準，以縣市區為單位，無確診病例或連續14天無新增確診病例為低風險地區；14天內有新增確診病例，累計確診病例不超過50例，或累計確診病例超過50例，14天內未發生聚集性疫情為中風險地區；累計病例超過50例，14天內有聚集性疫情發生為高風險地區。

新冠肺炎 COVID-19

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