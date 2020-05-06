手指發黑壞死 援鄂醫曝ICU病人慘狀

新冠肺炎病毒被外界視為相當狡猾，北京協和醫院內科學系副主任、醫療隊隊長嚴曉偉5日談到此次救治新冠肺炎病人時指出，ICU（加護病房、重症監護室）過半病人曾發生肢端發涼變紫。

北京頭條客戶端報導，中國國務院聯防聯控機制5日召開新聞發布會，嚴曉偉會上表示，武漢援助期間，大量重症患者進入ICU，但針對新冠肺炎並沒有特效治療方法，靠的是醫護人員的基本理論、基本知識、基本技能，以及嚴格要求、嚴密組織、嚴謹態度。

「通過努力給危重症病人提供恰如其分的支持性治療，我們的病人在ICU存活的時間越來越長，相當一部分氣管插管、機械通氣的病人能夠拔管或者脫離呼吸機轉入到普通病房，所有這些都說明我們採取的治療措施和策略是正確的。」嚴曉偉說。

在武漢的ICU，醫護人員查房時發現，大約有50%-60%的病人出現肢端發涼、變紫，有些病人的手指和腳趾甚至出現發黑、壞死。嚴曉偉說，這實際上是病人肢體缺血的表現。為什麼出現這樣的情況？經過與前線專家和後方血液科專家的討論、會診，最後認為這是新冠病毒對血管內膜的損傷，以及新冠病毒引起的炎症風暴所造成的高凝傾向，抗凝的治療非常重要。