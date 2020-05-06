新冠肺炎中國新增2例 皆境外移入

中國國家衛生健康委員會今天在官網公布，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）中國5日新增確診2例，都是來自陝西的境外移入病例。

5日0至24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例2例，均為境外移入病例（在陝西），新增疑似病例3例，均為境外移入病例（在上海）。

當日新增治癒出院病例58例，解除醫學觀察的密切接觸者517人，重症病例減少3例。

境外移入現有確診病例278例（含重症病例5例），現有疑似病例5例。累計確診病例1678例，累計治癒出院病例1400例，無死亡病例。

截至5月5日午夜，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例339例（其中重症病例26例），累計治癒出院病例7萬7911例，累計死亡病例4633例，累計報告確診病例8萬2883例，現有疑似病例5例。累計追蹤到密切接觸者73萬5577人，尚在醫學觀察的密切接觸者6973人。

尚未出現症狀但帶有病毒的無症狀感染者5日新增20例（境外移入3例）。當日解除醫學觀察64例（境外移入9例），尚在醫學觀察的903例（境外移入88例）。

此外，香港特別行政區累計確診1040例（出院920例，死亡4例），澳門特別行政區累計確診45例（出院39例）。