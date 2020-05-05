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疫情趨緩 香港大幅放寬防疫措施

中央社 / 香港5日電

隨著新冠肺炎疫情趨緩，香港行政長官林鄭月娥今天宣布放寬多項防疫措施，同時安排學校稍後復課，以及向市民派發新研發的可重覆使用口罩。

林鄭月娥下午在記者會上說，香港已連續16天沒有2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）本土確診個案，自港府於1月25日將防疫工作提升為緊急應變級別至今，剛滿100天。

她說，在過去100天，港府的防疫工作並非盡善盡美，但抗疫工作漸露曙光，至今1041人染疫，另有4人病亡。

林鄭月娥說，政府實施的一些防疫措施將於本月7日屆滿，這些措施包括限制4人以上聚集以及關閉各種娛樂場所；這些措施將會延長至本月21日，但部分限制將於8日凌晨起放寬或調整如下：

一、餐館食店由目前限制4人同桌放寬至8人；

二、遊戲機（電玩）中心、電影院、健身中心、美容院和麻將館可以重新營業，但需要採取一些防疫措施，比如客人要佩戴口罩。

三、酒吧可以恢復營業，但同樣要採取防疫措施，比如量度體溫。

四、卡拉OK、浴室、夜場、夜總會和派對持續關閉至21日。

林鄭月娥同時宣布，本地中小學和幼兒園將於27日起陸續復課。

另外，當局將向每名港人派發可重用口罩及一次性使用口罩。據表示，可重用口罩由本地最新研發，屬於創新科技產品，物料包含銅，因此政府取名「銅芯（同心）口罩」。

銅芯口罩可重用60次，每名港人將獲發一片，孩童兩片，全部由郵差送上門。

新冠肺炎 COVID-19 香港 林鄭月娥

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