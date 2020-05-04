北京卸責弄巧成拙 全球「疫」起追責中國

新冠病毒在全球大爆發，多個西方國家無論在人命或是經濟均受重創，紛紛指責中國隱瞞疫情。澳洲要求調查中國的病毒來源，德國及英國對華為參與5G建設出現猶豫，美國指責中國之餘更威脅施以懲罰措施。一些國家甚至希望控告北京要求賠償。

紐約時報的報導指出，由於中國當初對病毒疫情的處理不當，造成了各國對中國的強烈反對，而中國不但否認且全面反駁，除了引發雙方兩極分化的敘事之戰外，更重要的是，挫敗了中國要填補美國留下領導真空的野心。

中國在疫情受控制後，迅速向其他國家施以醫療及物資援助，但卻充滿粗糙的民族主義言語；要求對方感激卻又充滿經濟威脅，結果是造成歐洲與非洲國家的不信任，破壞了中國希望作為一個慷慨援助四方的理想形象。

在病毒爆發之前，北京早就表現出激進的「戰狼外交」風格，在國家主席習近平及中共宣傳部的明確鼓勵下，中國年輕一代外交官以挑釁性的民族主義來證明自己對國家的忠誠，有時甚至對所在國發出威脅。

面對美國密蘇里州提出訴訟索償一事，中國外交部發言人耿爽指稱沒有事實和法律依據，只會招來嘲笑。

俄羅斯歐洲歐洲研究中心主任法倫(Theresa Fallon) 認為，從北京的角度來看，這只是120年前向八國聯軍列強「庚子賠款」的一次輪迴，習近平從政治上考慮，根本不可能同意支付任何賠償。

聖地牙哥加州大學中國問題專家，21世紀中國研究中心主任蘇珊‧希克（Susan Shirk）說，北京鼓勵中國外交官好勇鬥狠，但從長遠來看，正在播下全球不信任並損害自己利益的種子。

希克目前正在撰寫一本名為「超範圍」(Overreach)的書，談到中國的國內政治如何破壞其作為和平崛起的雄心。

她指出，隨著中國開始控制疫情並展開健康衛生外交，本有機會強調其富有同情心的一面，重新樹立信任和聲譽，向全世界展現她成為負責任的全球大國。但是，外交努力給黨的宣傳部劫持了，結果是適得其反，弄巧反拙。