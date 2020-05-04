中國3日新增3確診 都是境外移入

中國3日新增3例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診，皆為境外移入。

中國國家衛生健康委員會上午在官網通報，3日0至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團新增確診病例3例，均為境外移入病例（上海2例，山東1例），無新增死亡病例。新增疑似病例1例，為境外移入疑似病例（上海）。

當天新增治癒出院病例53例，解除醫學觀察的密切接觸者632人，重症病例減少1例。

境外移入現有確診病例402例（含重症病例5例），現有疑似病例3例。累計確診病例1675例，累計治癒出院病例1273例，無死亡病例。

截至5月3日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例481例（其中重症病例33例），累計治癒出院病例7萬7766例，累計死亡病例4633例，累計報告確診病例8萬2880例，現有疑似病例3例。累計追蹤到密切接觸者73萬4766人，尚在醫學觀察的密切接觸者7392人。

至於檢測帶有病毒，但尚未出現症狀的無症狀感染者方面，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團新增13例（境外移入2例）。當日解除醫學觀察19例（境外移入2例）；尚在醫學觀察的962例（境外移入98例）。

此外，香港特別行政區累計確診1039例（出院879例，死亡4例），澳門特別行政區累計確診45例（出院39例）。