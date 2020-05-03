哈爾濱書記：嚴防院內感染重演 扭轉被動局面

黑龍江省成為新冠肺炎新疫區，省會哈爾濱更爆發醫院內群聚感染。中共哈爾濱市委書記王兆力今天到爆發感染的醫院視察時說，要堅決防止再次出現院內感染，全面扭轉防疫「被動局面」。

中共總書記習近平4月29日在政治局常委會議上，首度針對疫情公開點名黑龍江省，要求完善和加強防疫措施，抓緊排查漏洞、補齊短板，「特別是加強醫院感染防控」，全力以赴做好醫療救治。而王兆力上述說法，形同承認哈爾濱防疫正處於被動局面。

哈爾濱日報報導，王兆力今天先後前往哈爾濱市第二醫院、第六醫院督導檢查防疫工作，並作上述表示。其中，哈爾濱市第二醫院先前曾爆發大規模院內群聚感染。

報導指出，王兆力在視察時表示，要把做好預防和控制院內感染作為「重中之重」，堅決防止再次出現院內感染情況，全面扭轉防疫「被動局面」。

根據報導，哈爾濱市第二醫院在爆發院內群聚感染後，目前正實施封閉式管理，全面完成最終消毒。相關官員表示，院方已對全院所有規章制度進行重新梳理，查缺補漏，全面整改。

王兆力在第二醫院時說，要抓緊補上這次疫情暴露的短板和不足，進一步規範加強完善防控工作，同時做好自身防護，且要堅決杜絕「厭戰情緒」和「麻痺鬆懈」思想。

他並要求全院要「深刻汲取教訓，全面梳理排查防控流程、重點環節」，對發現的問題和風險要全面認真整改到位，不留死角或隱患。