哈爾濱書記：嚴防院內感染重演 扭轉被動局面

中央社 / 台北3日電

黑龍江省成為新冠肺炎新疫區，省會哈爾濱更爆發醫院內群聚感染。中共哈爾濱市委書記王兆力今天到爆發感染的醫院視察時說，要堅決防止再次出現院內感染，全面扭轉防疫「被動局面」。

中共總書記習近平4月29日在政治局常委會議上，首度針對疫情公開點名黑龍江省，要求完善和加強防疫措施，抓緊排查漏洞、補齊短板，「特別是加強醫院感染防控」，全力以赴做好醫療救治。而王兆力上述說法，形同承認哈爾濱防疫正處於被動局面。

哈爾濱日報報導，王兆力今天先後前往哈爾濱市第二醫院、第六醫院督導檢查防疫工作，並作上述表示。其中，哈爾濱市第二醫院先前曾爆發大規模院內群聚感染。

報導指出，王兆力在視察時表示，要把做好預防和控制院內感染作為「重中之重」，堅決防止再次出現院內感染情況，全面扭轉防疫「被動局面」。

根據報導，哈爾濱市第二醫院在爆發院內群聚感染後，目前正實施封閉式管理，全面完成最終消毒。相關官員表示，院方已對全院所有規章制度進行重新梳理，查缺補漏，全面整改。

王兆力在第二醫院時說，要抓緊補上這次疫情暴露的短板和不足，進一步規範加強完善防控工作，同時做好自身防護，且要堅決杜絕「厭戰情緒」和「麻痺鬆懈」思想。

他並要求全院要「深刻汲取教訓，全面梳理排查防控流程、重點環節」，對發現的問題和風險要全面認真整改到位，不留死角或隱患。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

桃園副市長大江購物中心看防疫：消費不忘保持衛生習慣

憂移工聚集染疫破口 鄭文燦向VIPT互動防疫

告急？哈爾濱發通知：餐館暫停堂食

院內爆群聚感染 哈爾濱醫大醫院發燒門診停診

相關新聞

大陸專家：常陽患者驗出保護性抗體 暫未出現傳染他人

四川大學華西醫院呼吸與危重症醫學科主任梁宗安今日表示，絕大多數「常陽患者」都已檢驗出保護性的IgG抗體，暫時未出現「常陽...

澳媒報導西方政府文件 指中國銷毀疫情證據

澳洲媒體報導，一份西方國家的文件表示，新型冠狀病毒可能與雲南蝙蝠的病毒樣本極相似，當國際社會要求調查中國的呼聲高漲之際，...

四川警逮1無症狀感染者 93人被隔離

中國全數解除新型冠狀病毒一級警戒，但仍有零星案例暗藏風險。四川、重慶西南大學出現無症狀感染者，致90餘人被隔離；一名持綠碼自湖北返山西者仍被確診；吉林一名境外輸入病例，檢測到第五次才呈陽性。

大陸新增確診2例 1例本土來自山西

中國大陸過去一日新增2例確診病例，1例是來自山西的本土病例，另1例是上海的境外移入病例，無新增死亡病例。大陸累計8287...

文革重演？ 一本武漢封城日記燒出網扒運動

大陸網民近來掀起一場運動－「起底漢奸」，對象是那些聲援武漢作家方方的知識份子。湖北大學教授梁豔萍、海南大學退休教授王小妮相繼被校方調查。網民除了不滿這些人支持方方，網民更稱他們曾支持港獨與太陽花學運。

刺胳針：大陸不應為疫情爆發負責

國際知名的醫學期刊「刺胳針」總編輯何頓一日表示，世界各國應該與大陸合作以了解新冠肺炎疫情，各國指責大陸無助防疫，並稱大陸也不想看到疫情的爆發，也不應為此負責。

五一連假 大陸各景點爆人潮

大陸國家衛生健康委員會昨天通報大陸新冠肺炎疫情，五月一日僅新增境外移入一確診病例，創下一月廿日疫情通報以來新低。

大陸疫情整理包／累計確診80754例 死亡總數達3136例

大陸各地持續升級防疫措施，除湖北省外，4日開始至少有杭州與鄭州兩個省會城市宣布「半封城」。5日南京全面實施小區封閉式管理。7日湖北省、遼寧省、江西省、安徽省宣布「全省封村」，並要求封閉管理措施要到位，其中湖北省是「村與村之間留一條應急通道由專人值守外，其他路口一律封閉」，8日重慶宣布「小區封閉式管理」，10日大陸宣布首都半封城，北京採封閉式管理，上海後續也跟進採取了出入口管理措施。

熱門新聞

圖表看疫情／全球確診破340萬！孟加拉增665例確診 創單日新高

App回報直飛大陸莆田？ F-16測試機疑遭對岸干擾

敦睦艦隊採檢結果出爐！解隔離前檢驗4人陽性

解禁！ 侯友宜今宣布：新北公有場館明起漸進開放

磐石艦4人陽性 346人全數明日上午再度採檢

整理包／0確診破功！敦睦艦隊再增4人確診 均為磐石艦官兵

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。