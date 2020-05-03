四川警逮1無症狀感染者 93人被隔離

中國全數解除新型冠狀病毒一級警戒，但仍有零星案例暗藏風險。四川、重慶西南大學出現無症狀感染者，致90餘人被隔離；一名持綠碼自湖北返山西者仍被確診；吉林一名境外輸入病例，檢測到第五次才呈陽性。

延吉新聞網報導，四川省警方對逮獲的一名吉林省嫌疑人進行羈押前例行核酸檢測時發現確診。這名嫌疑人明某為無症狀感染者，現居住延吉市，2月25日從舒蘭自駕返延後居家隔離14天，無異常後返回工作單位。4月28日在延吉市被四川警方抓捕，當天下午乘火車經長春、北京抵達四川省瀘州市古藺縣，4月30日確診，和明某曾有接觸的93人已進行隔離。

健康時報報導，西南大學一名來自湖北省的返校生，4月30日被診斷為無症狀感染者，同車、同行密接者已統一轉運至集中隔離點醫學觀察。由於重慶市規定高校於5月11日起安排師生第一批開學復課，引發網友質疑，為什麼這名無症狀感染的返校生能在4月29日前返回學校？

對此，西南大學馬克思主義學院講師方建在其社交媒體上回應稱，在所有學生返校前，均會安排重點地區學生先返校，集中隔離觀察檢測；且在各方都沒有太多返校經驗的情況下，組織重點地區學生先行返校是必要的、正確的，有利於提前發現問題。

另山西省昨天新增全國唯一湖北輸入的確診病例，這名男子持綠碼返晉後確診。山西省衛健委表示，患者在太原市第四人民醫院隔離治療，密切接觸者首次核酸檢測均為陰性，也正集中隔離醫學觀察。至於這名患者為何持綠碼證明卻仍確診，原因仍在了解中。

另吉林省衛健委指出，吉林5月1日新增1例境外輸入確診，第五次檢測才呈陽性。這名17歲男子是吉林市船營區人，4月9日搭機從莫斯科出發，轉乘當地政府大巴車於10日晚上抵達滿洲里邊境，11日到27日檢測四次均為陰性，5月1日進行第五次核酸及血清抗體檢測，核酸檢測結果陽性，血清抗體陰性，該病例同車轉運的密切接觸者21人均已集中隔離醫學觀察。