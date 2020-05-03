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刺胳針：大陸不應為疫情爆發負責
國際知名的醫學期刊「刺胳針」總編輯何頓一日表示，世界各國應該與大陸合作以了解新冠肺炎疫情，各國指責大陸無助防疫，並稱大陸也不想看到疫情的爆發，也不應為此負責。
何頓一日接受大陸官媒央視的採訪，何頓讚揚大陸當時決定對武漢封城的決策，稱這是正確的決定，同時也向其他國家展示他們應當如何應對疫情的緊急威脅，「我認為應該感謝中國在武漢抗擊疫情中做出的努力」。
何頓強調，疫情已經發生，他所瞭解到的是大陸醫生與科學家做出了最傑出的貢獻，他們向政府提出建議、治療患者，保護大陸人民的生命。他並認為大陸應要自豪，因為他們有非常優秀的科學研究與醫務人員。
新冠肺炎疫情起源眾說紛紜，陰謀論謠傳四起。對此，何頓認為，指責大陸是疫情傳播的源頭沒有用，也不是真實的，需要做的是與大陸合作了解疫情，竭盡所能地確保疫情不會重來。
何頓並對疫情被解讀為地緣政治鬥爭感到遺憾。他指稱，世界衛生組織是全球衛生領域的權威組織，大家需要重視世界衛生組織的警告，然而很多國家沒有重視預警，造成數萬患者的死亡，現在唯一能防止疫情的就是疫苗研發。
另外，美國總統川普日前宣稱看過武漢肺炎病毒來自中國實驗室的證據，世界衛生組織一日重申，這種病毒源於自然。世衛公共衛生緊急計畫執行主任萊恩被問到川普上述說法時強調，世衛多次聆聽研究病毒序列的科學家意見。萊恩重申世衛先前立場指出：「我們肯定這個病毒源於自然。」
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