被質疑外洩病毒 武漢病毒所專家石正麗否認叛逃

陸媒報導，中國科學院武漢病毒所專家石正麗今天發文否認她已叛逃國外的傳聞。新冠肺炎疫情爆發後，專攻研究蝙蝠攜帶冠狀病毒超過15年的石正麗，迄今不斷被質疑外洩病毒。

石正麗，1964年生，現任武漢病毒研究所新發傳染病研究中心主任、中國科學院高致病性病原生物學與生物安全重點實驗室主任。她長期研究蝙蝠攜帶冠狀病毒，2017年發現蝙蝠中的嚴重急性呼吸道症候群（SARS）相關病毒，被稱為「蝙蝠女郎」。

中共對外官媒環球網報導，石正麗今天透過微信朋友圈發文，否認所謂「叛逃」謠言，經相關管道確認，該文確為她本人所發。

發文稱：「親愛的朋友，我和家人一切安好！不管有多困難，都不會出現『叛逃』謠言中說的情況。我們沒有做錯什麼，我們心中有對科學堅定的信念。一定會有雲開日出的那一天。」

報導稱，此前，因多年來致力於蝙蝠攜帶病毒研究，石正麗及其團隊一直被陰謀論所困擾。近日在海外甚至有人散佈消息稱，石正麗帶著全家人和「近千份秘密檔」出逃歐洲，已經在法國「向美國大使館申請庇護」。

石正麗迄今被一些外媒質疑涉嫌外洩2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的病毒，並非全然空穴來風，因為石正麗自己也向媒體坦承，曾懷疑武漢病毒研究所實驗室是否外洩病毒。

據美國「科學人」雜誌（Scientific American）報導，新冠肺炎疫情爆發後，石正麗2月接受該雜誌專訪時曾提到，去年12月30日，當她在上海得知消息後，立刻從會議中離開，搭乘火車返回武漢。她說：「我曾懷疑（武漢市衛生局）是否搞錯了，我從未想到這種事情會在中國中部的武漢發生。」

報導稱，石正麗過去長達16年的研究顯示，廣東、廣西和雲南等中國南部省分存在冠狀病毒從動物（特別是蝙蝠）傳染到人類的風險最大。她當時捫心自問，如果冠狀病毒是這次疫情的罪魁禍首，「它們可能來自我們的實驗室嗎？」

據報導，石正麗團隊之後從7名病患中取樣，其中5人樣本有冠狀病毒序列。他們透過重複測試，並將樣本發送到另一家機構對整個病毒基因組進行測序。同時，石正麗拚命檢視過去幾年自己實驗室的紀錄，檢查實驗材料是否有錯誤不當，尤其是在處置過程中。

報導稱，得知測試結果後，石正麗才鬆了一口氣說：「沒有一個序列與她的團隊從蝙蝠洞採樣的病毒序列相符。」 她說：「這讓我如釋重負…我已經好幾天沒闔眼睡覺了。」

1月31日，有印度學者在生物科學網站bioRxiv發表論文質疑病毒可能源自實驗室後，據環球網報導，石正麗在2月2日透過微信朋友圈發文闢謠。

發文稱：「2019年新型冠狀病毒是大自然給人類不文明生活習慣的懲罰，我石正麗用我的生命擔保，與實驗室沒有關係。奉勸那些相信並傳播不良媒體謠傳的人，閉上你們的臭嘴。」

報導最後強調，世界衛生組織（WHO）公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）1日已表明，確信肺疫病毒來自自然界。