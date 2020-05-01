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湖北疫情應變級別調降 全中國大陸解除一級警戒

中央社 / 台北1日電
中國湖北省今天宣布，自2日0時起，將湖北省突發公共衛生事件應急響應（緊急應變）級別由一級調整至二級。報導指出，中國大陸所有省分自明天起均已解除疫情一級警戒。圖為湖北一位市民外出採購蔬菜和食品。 中新社
中國湖北省今天宣布，自2日0時起，將湖北省突發公共衛生事件應急響應（緊急應變）級別由一級調整至二級。報導指出，中國大陸所有省分自明天起均已解除疫情一級警戒。圖為湖北一位市民外出採購蔬菜和食品。 中新社

據新京報報導，中國湖北省今天宣布，自2日0時起，將湖北省突發公共衛生事件應急響應（緊急應變）級別由一級調整至二級。報導指出，中國大陸所有省分自明天起均已解除疫情一級警戒。

報導表示，湖北省副省長楊雲彥今天在湖北省新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作指揮部記者會中宣布，決定自5月2日凌晨0時起，將湖北省突發公共衛生事件應急響應級別由一級調整至二級，並相應調整完善有關防控措施。

他表示，這是根據有關法律依據規定和湖北省突發公共衛生事件應急預案，結合當前疫情防控形勢，湖北省新冠肺炎疫情防控指揮部按程序報批後所做出決定。

據報導，在4月29日之前，仍有北京、天津、河北、湖北等4地維持一級應急響應。北京、天津、河北在當天下午宣布，從4月30日起，突發公共衛生事件應急響應級別由一級調整至二級。

另外，近期因境外移入病例成為疫情嚴重地區的黑龍江省，則是在3月25日下午6時起，將疫情防控應急響應級別，由重大突發公共衛生事件二級應急響應調整為三級應急響應。

新冠肺炎 COVID-19

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