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打臉美國？中國試驗結果：瑞德西韋效果不大

世界日報 / 中國新聞組／北京1日電
瑞德西韋中美試驗結果不同，中方稱研究設計更嚴。 路透
瑞德西韋中美試驗結果不同，中方稱研究設計更嚴。 路透

實驗性藥物瑞德西韋能否改善新型冠狀病毒症狀，出現了三個試驗版本。美國國家衛生總署及藥商吉利德科學公司都宣稱確有療效，但中國近日發表的試驗結果認為效果不大。中美臨床試驗結果相反，中國專家表示，是研究終點的不同導致差異，中國的研究設計比美國更嚴格。

綜合報導，美國國立衛生研究院（NIH）周三發布針對1063名患者使用瑞德西韋（remdesivir）的臨床研究初步結果顯示，接受瑞德西韋治療患者的康復時間比接受安慰劑組患者快31%。美國國家過敏和傳染病研究院院長佛奇稱，瑞德西韋在縮短恢復時間方面具有「明確、顯著、積極」的作用。不過，該藥物對死亡率的影響並不明顯。美國食物藥物管理局（FDA）表示將批准使用。

另瑞德西韋所屬企業吉利德科學公司（Gilead Sciences Inc.）所發布，針對397名患者的試驗結果也顯示，瑞德西韋早期治療效果顯著，超過一半患者在兩周內出院。

醫學期刊「刺胳針」（The Lancet）29日則發表由瑞德西韋中國臨床試驗負責人、中日友好醫院副院長曹彬和北京協和醫學院院校長王辰所寫的臨床試驗論文。經對237名來自武漢10家醫院的重症患者臨床試驗得出結論，瑞德西韋用藥與臨床症狀的改善關係不大。這項研究結果與美方的兩項研究完全相反。

「美國的研究終點指標過鬆」

澎湃新聞報導，中美試驗結果不同的差異，曹彬表示，主要源於臨床終點的選擇上，中國展開的這項臨床試驗是基於嚴格的科學臨床設計、研究過程嚴格遵守研究標準中取得的階段性成果。中方的試驗對用藥時機有要求，與美方的研究終點不同，美國NIH的研究終點指標過鬆。

報導指出，從主要終點來看，美國NIH設計的指標為臨床恢復時間，中國則設計基於6分量表的臨床改善時間。曹彬說，NIH的恢復定義比較寬泛。另在這兩個臨床試驗的設計上，兩個試驗入選的病例標準也不一樣，在武漢進行的臨床試驗入組病例全部是重症或者危重症患者，而NIH沒有要求。

外界質疑，中國的臨床試驗樣本量不足，導致試驗結果不準確。財新網報導，對此，曹彬表示，「237例患者應該不算少了，如果瑞德西韋真的是神藥，對照組又是安慰劑，如果兩者差別大，不管怎麼比，也能看出來了。」

新冠肺炎 COVID-19 瑞德西韋

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