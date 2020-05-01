中國新增確診12例 黑龍江再添5例

據官方通報，中國大陸昨天新增2019冠狀病毒疾病確診病例12例，其中，被中共總書記習近平點名要加強防疫的黑龍江省再添5例本土確診。

中國國家衛生健康委員會官網今早通報， 4月30日，大陸31個省市區新增確診病例12例，其中6例為境外移入病例（上海5例，福建1例），6例為本土病例（黑龍江5例，內蒙古1例）；無新增死亡病例；新增疑似病例3例，均為境外移入（均在上海）。

據黑龍江衛健委今早通報，4月30日新增確診病例5例（牡丹江），均為境外移入關聯性無症狀感染者轉為確診病例。截至4月30日午夜，現有確診病例74例（哈爾濱63例、牡丹江10例、大慶1例），現有無症狀感染者27例（哈爾濱17例、牡丹江8例、綏化2例）。

黑龍江除了遭到俄羅斯疫情入侵，省會哈爾濱市4月接連爆發社區與醫院群聚感染，躍為大陸疫情最嚴重地區，中國國務院昨天已派出督導組，督促指導黑龍江完善和加強防控工作措施。

據國家衛健委通報，大陸境外移入現有確診病例505例（含重症病例7例），現有疑似病例7例。累計確診病例1670例，累計治癒出院病例1165例，尚無死亡病例。

大陸昨天新增無症狀感染者25例，均為本土；當日轉為確診病例6例（境外移入1例）；當日解除醫學觀察36例（境外移入11例）；尚在醫學觀察的無症狀感染者仍有981例（境外移入115例）。

截至4月30日午夜，大陸現有確診病例599例（其中重症病例38例），累計治癒出院病例7萬7642例，累計死亡病例4633例，累計確診病例8萬2874例，現有疑似病例9例。累計追蹤到密切接觸者73萬2966人，尚在醫學觀察的密切接觸者7761人。

湖北省昨天雖然繼續保持零確診，但新增無症狀感染者19例，仍有無症狀感染者631例接受醫學觀察。

據通報，截至4月30日午夜，香港特別行政區累計確診病例1037例（出院846例，死亡4例），澳門特別行政區45例（出院35例）。