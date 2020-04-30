連續兩週無本土確診 北京官員疫情記者會摘口罩

截至昨天為止，北京市已連續14天沒有新冠肺炎新增確診病例，今天零時起，當地應急響應級別已調整為二級；此外，官方下午舉行第97場疫情防控記者會時，與會官員首次摘下口罩。

澎湃新聞報導，北京市下午舉行第97場新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，俗稱新冠肺炎）疫情防控工作記者會，北京市委宣傳部副部長徐和建表示，29日0至24時，北京無新增報告境外輸入確診病例、疑似病例和無症狀感染者，全市已連續14天無本地報告新增確診病例。

此外，北京市朝陽區已連續14天無新增報告確診病例，並已降為低風險地區。

官方昨天宣布，由於疫情防控取得階段性重要成效，30日零時起，北京市將一級回應機制調降至二級。

由於疫情防控取得成效，據北京青年報網，與會官員今天都沒有戴上口罩。這也是北京市舉行疫情防控記者會以來，與會官員首次未戴口罩。

另據官媒新華社，因應疫情已閉館逾3個月的北京故宮博物院日前宣布明天起重新開放，觀眾實行預約、錯峰、限流參觀，每日限額5000人。消息公布後，首日門票在95分鐘內迅速售罄。