新冠肺炎香港連續5天零確診 累計病例維持1037例

香港今天連續第5天沒有新增新冠肺炎個案，累計確診病例維持1037例，另有一例疑似個案。

但衛生防護中心仍然呼籲市民警惕病毒，盡量與他人保持適當社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動。

隨著2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）疫情漸趨緩和，香港社會要求政府放寬防疫措施的聲音愈來愈大。

港府實施的防疫措施大部分將於下月7日屆滿，外界相信政府將會取消一些限制，比如禁止4人以上聚集及娛樂場所關閉等。