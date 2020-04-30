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回擊「隱瞞論」！中國副外長樂玉成批美抗疫不力

世界日報 / 編譯盧炯燊／綜合29日電
中國外交部副部長樂玉成28日在接受美國國家廣播公司(NBC)駐北京分社資深記者馬靜（Janis Frayer）電視專訪時，質疑美國抗疫初期的應對不力。圖／截自電視畫面
中國外交部副部長樂玉成28日在接受美國國家廣播公司(NBC)駐北京分社資深記者馬靜（Janis Frayer）電視專訪時，質疑美國抗疫初期的應對不力。圖／截自電視畫面

中國外交部副部長樂玉成28日在接受美國國家廣播公司(NBC)駐北京分社資深記者馬靜（Janis Frayer）電視專訪時，質疑美國抗疫初期的應對不力，「1月23日武漢封城當天，美國只報告一個確診病例，但到了3月12日，川普總統宣布全國進入緊急狀態時，美國已報告1600多個病例。這50天裡，美國政府做了什麼？這50天去了哪裡？」

新冠病毒在美國大爆發後，川普總統一直批評北京，有時質疑其官方死亡人數的準確性，有時說正在調查病毒可能源於武漢病毒實驗室，儘管這已被許多專家否定，現在白宮又支持向中國求償。

被視為中國外交部新星的樂玉成在訪問中，就中美關係等問題闡述了中方立場，並回擊了中國「責任論」、「隱瞞論」，以及對中國污名化等陰謀論，呼籲中美兩國合作對抗新冠病毒。

他引用中國官方數據說，與其他國家相比，中國在抗疫方面的反應是迅速的，沒有掩蓋任何事情，也沒有造成任何延誤。

他不點名批評川普，「不幸的是，一些政治人物正在將新冠病毒政治化，利用這種病毒污名化中國。這是我們所不願意看到的」。

對於近日密蘇里州聲稱受病毒影響造成嚴重經濟損失，宣布控告中國及索償，樂玉成表示，任何宣稱中國應作出賠償的說法都是荒謬的，只會是一場政治鬧劇，僅因為一個國家首先報告疫情就批評它，在國際法上都是沒有依據的」。但他也說，中國不會反對任何正常的科學調查，反對的是假設中國有罪推定的調查。

在訪問中，他也對正在抗疫的美國民眾表示同情，並呼籲中美兩國更好合作，強調美國真正的敵人是新冠病毒而不是中國，美國應聚焦真正的敵人。病毒是一場自然災難，各方應加強合作而不是互相指責。

川普及國務卿龐培歐近期已多次就新冠疫情指責中國，有評論認為是川普將抗疫不力造成的嚴重後果「甩鍋」給中國，共和、民主兩黨也爭相投放競選廣告，抨擊對方對中國不夠強硬。

新冠肺炎 COVID-19 川普

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