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新冠肺炎中國本土新增確診降至零

中央社 / 台北30日電
4月29日，北京，市民在一商場內選購帽子。當日，北京市人民政府副秘書長陳蓓29日在發佈會上表示，自4月30日零時起，將北京突發公共衛生事件一級響應調整為二級。 中新社
4月29日，北京，市民在一商場內選購帽子。當日，北京市人民政府副秘書長陳蓓29日在發佈會上表示，自4月30日零時起，將北京突發公共衛生事件一級響應調整為二級。 中新社

中國今天公布29日的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情，本土新增確診降至零，境外移入新增確診4例。未出現症狀但帶有病毒的無症狀感染者則新增33例。

中國國家衛生健康委員會上午在官網公布，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團29日報告新增確診病例4例，均為境外移入病例，沒有新增死亡病例；新增疑似病例3例，都是來自上海的境外移入疑似病例。

當日新增治癒出院病例32例，解除醫學觀察的密切接觸者708人，重症病例減少9例。

大陸境外移入現有確診病例525例（含重症病例13例），現有疑似病例7例。累計確診病例1664例，累計治癒出院病例1139例，無死亡病例。

大陸29日新增無症狀感染者33例，其中本土31例，境外移入2例，沒有轉為確診病例的無症狀感染者。解除醫學觀察的無症狀感染者有28例（境外移入6例）；尚在醫學觀察仍有998例（境外移入127例）。

截至4月29日午夜，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例619例（其中重症病例41例），累計治癒出院病例7萬7610例，累計死亡病例4633例，累計報告確診病例8萬2862例，現有疑似病例10例。累計追蹤到密切接觸者73萬2369人，尚在醫學觀察的密切接觸者8032人。

近日接連出現確診病例的黑龍江省29日沒有新增確診病例，新增無症狀感染者2例。最初傳出疫情的湖北省沒有確診病例，也沒有疑似病例。

據通報，香港特別行政區累計確診1037例（出院830例，死亡4例），澳門特別行政區累計確診45例（出院34例）。

新冠肺炎 COVID-19

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