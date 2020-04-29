黑龍江成「下個湖北」 居民擔憂遭歧視

由於黑龍江各地持續出現新冠疫情，當地人民也憂心，黑龍江恐成為下一個湖北省。居住在黑龍江西南部大慶市的邱先生向德國之聲表示，黑龍江已經成為下一個湖北省，而疫情也嚴重打擊了當地的旅遊業。此外，他也擔憂中國其他地區人民對東北的偏見與歧視，會因疫情嚴重而加深。

他説：「我認為疫情變得嚴重後，全國各地對東北的偏見與其實也會加深，因為確實有部分的病例是從黑龍江輸出的，而網路上現在也容易看見對東北的歧視。我想，未來黑龍江人得面對大規模的就業歧視。」

住在牡丹江市的黃先生則說，黑龍江已經是中國的第二個湖北省，而中國其他地區已確實出現歧視黑龍江人的情況。他告訴德國之聲：「我一個在山東工作的朋友，之前因為疫情嚴重，所以在家中辦公。當他最近要返回山東復工時，公司一聽說他是黑龍江人，便叫他先回家，六月份再復工。由此可見，歧視黑龍江人的勢頭已經開始了。」

牡丹江嚴格管控

一名居住在牡丹江市的黃姓男子向德國之聲表示，在傳出群聚感染之前，牡丹江市某些小區因出現無症狀感染者，所以非常嚴格的管控出入，該市街上人潮也迅速減少。

在4月24日傳出當地有醫院群聚感染的情況後，牡丹江迅速擴大重點管控的小區名單，目前該市有24個小區都在接受重點管控。此外，牡丹江市政府4月26日也發布緊急通知，要求牡丹江全體市民「非必要，不外出。」

根據德國之聲得到的緊急公告截圖，牡丹江市政府要求各戶派一人外出采買生活必需品，該人員在完成采買後，必須立即返家。公告還寫道：「明天起，糾察隊會上街，發現三人以上外邊同行者查處，一律拘留。明天開始，全市禁止機動車上路。」

公告內容來指出，由於牡丹江市「疫情嚴峻」，自周一 (4月27日) 起，該市一律禁止外來車輛與外來人員入市，各戶人員也一律不准外出。此外，道路與村莊內一律不准有人。除了醫藥店及證照齊全的超市外，其他的商店都得關閉。除了垃圾車與有證照的車外，街上也一律不准有任何車輛。

黃先生也告訴德國之聲，雖然牡丹江市政府時常更新疫情資訊，但大部分的市民都對政府的透明度抱持懷疑態度。他說：「我不信任政府所公告的資訊，但因為這是人們獲取信息的唯一來源，所以有些人會嘗試透過其他渠道來取得新冠疫情的相關資訊。」

他質疑，封城與否，通常都是該市政府自行決定，但這些決定背後有多少科學根據，他認為人民無從得知。

哈爾濱謹慎戒備

此前傳出大規模社區感染的哈爾濱，卻未如牡丹江市一樣頒布嚴格的封鎖管控機制。居住在當地的李小姐向德國之聲表示，哈爾濱目前要求當地小區發放一張出行卡給民眾，而民眾必須在出行卡上，貼上可以識別身份的證件及寫上姓名，以利小區管理干部識別哪些人屬於該小區。

她説：「雖然目前的規定是只有該小區的住戶才能進入區內，但是我覺得實際上的身份查驗，並不像1月份或2月份疫情高峰時這麼嚴格。目前，哈爾濱的部分早市仍繼續營運，不過街上基本上每個人都戴口罩。」

李小姐也說，雖然哈爾濱政府在之前疫情短暫趨緩時，有放鬆相關防疫政策的執行，但在4月疫情再次變嚴重後，政府也開始進行新一波的防疫宣導。她告訴德國之聲：「疫情再次變嚴重後，政府開始推動一波新的宣導，強調哈爾濱有兩個聚會導致幾十人感染，而這是個慘痛教訓。所以政府希望人民近期都不要聚集，並記得戴口罩。」

李小姐與德國之聲分享了一則近期張貼於個小區的公告，內容寫道為抑制新冠疫情的群聚傳播，該市鼓勵群眾積極的自報或舉報有感染病毒風險的人員。在查證屬實後，舉報人能得到2000元人民幣的獎勵。然而，如果人民惡意舉報，也將被依法追究法律責任。

李小姐説，目前哈爾濱當地民眾對政府公布的疫情資訊的信任度，有很大差別。她覺得，當地通常較為年長的市民，會選擇完全信任政府公布的資訊，但有些年輕人仍會質疑政府公布的數據。即便如此，她覺得目前哈爾濱的疫情，應該仍在可控範圍之內，所以她選擇相信政府公布的數據。

她説：「我自己現在是還算比較相信哈爾濱的數據，因為我覺得當疫情在可控的範圍內時，瞞報反而會有害，所以現在如果哈爾濱市的疫情數量是在醫療體系可控的範圍內，那這時瞞報資訊反而會造成疫情大幅擴張。」

黑龍江連爆群聚感染

在武漢連續數天未傳出新的確診病例之際，中國東北的黑龍江省過去兩周卻不斷傳出群聚感染。根據中國官媒新華社，三名自新冠疫情初期便在武漢鎮守的重症醫學專家，周日 (4月26日) 已從武漢轉往黑龍江，準備去當地「分享武漢疫情防控經驗」。

多家中國媒體報導，自哈爾濱於4月中傳出兩起醫院群聚感染的事件後，位於黑龍江省東南方的第三大城牡丹江市，上周五 (4月24日) 也傳出醫院內群聚感染，目前已知有14人確診，包含兩名醫護人員。

引爆新一波群聚感染的是一名65歲的龔姓病患。他原先因肝病在牡丹江市的康安醫院接受治療，而該醫院自4月5日起開始收治由綏芬河口岸入境的新冠病患，而龔姓病患與其丈夫也因此轉往其他醫院治療。然而，兩人在4月18日檢測新冠病毒時，結果呈現陽性，成為新冠確診病患。

與此同時，牡丹江市當天再傳出有3起無症狀的新冠感染病例，其中兩人是照顧龔姓病人的醫護人員，另一人則是龔姓婦人的弟弟。4月21日，牡丹江再傳兩名無症狀感染者，他們皆為龔姓夫婦的密切接觸者。這使該市至4月24日總共出現14起群聚的新冠病例，其中8起是在龔姓病患原先接受治療的康安醫院，另外六人則是龔姓夫婦的密切接觸者。

牡丹江由於接壤俄羅斯，其轄下的綏芬河市自4月起便出現大量境外移入的新冠病例，由於綏芬河市醫療條件有限，所以只能收治無症狀感染者，剩餘有症狀的感染者都被轉往牡丹江市。根據黑龍江省衛健委周三 (4月29日) 公布的最新疫情資訊，黑龍江省目前累計有553起新冠確診案例，其中有386起是境外移入，34起為無症狀感染者。

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