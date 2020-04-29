香港戶外設施部分重啟 2藝術節取消
隨著公務員復工，香港公共設施也將重開，但市民仍須遵守限聚令；不過，部分設施如公眾泳池、泳灘、足球場、籃球場及兒童遊樂設施仍然重開無期，大型活動如慶典、頒獎禮也不能舉行，同時取消「中國戲曲節」和「國際綜藝合家歡」等兩個藝術節。
香港經濟日報報導，關於何時才可以全面重開關閉的場所，香港當局表示須視疫情發展，容後再公布。
明報報導，康文署的戶外及室內康樂設施分別於5月6日及11日重開；香港中央圖書館及6間主要圖書館繼續實施特別開放時間及限制入場人數；運輸署的駕駛路試及筆試下月4日及26日相繼恢復；房委會亦會逐步恢復居屋揀樓服務。
不過，公眾泳池及足球場等仍然關閉，直至另行通知。
此外，康文署表示表演場地將不會早於5月底前開放，原定於今年6至8月舉行的「中國戲曲節」和「國際綜藝合家歡」將取消。
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