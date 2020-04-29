抵港檢疫延長1個月 跨境學童可豁免

香港連續3天「零確診」，各界倡議放寬防疫規定聲起，香港當局已決定豁免跨境學生和商務人士入境檢疫14天的限制，但是其他人士抵港的14天檢疫還是不能放鬆，而且要延長一個月至6月7日。

綜合媒體報導，香港食衛局長陳肇始昨天表示，入境人士接受隔離檢疫14天的措施將於5月7日屆滿，當局決定延長實施這項措施至6月7日，且自4月29日凌晨起生效。但是對於來自內地和澳門的入境者，港府考慮豁免兩類人，一是跨境學童和服務提供者，二是符合香港經濟發展利益的生產作業、業務活動及專業服務人士。

上述兩類人從內地及澳門入境香港後，不必檢疫隔離14天。不過，相關豁免措施有待正式公布，港府正與內地和澳門當局商討實施細節，包括在豁免後如何聯防聯控病毒的傳播。

陳肇始補充說，有關豁免措施目前只考慮在有聯防聯控合作的粵港澳三地實施，不包括其他地方。

另外，關於「限聚令」及食肆限制等仍未放寬，特首林鄭月娥昨天說會盡快公布各項措施後續安排，包括對經濟和業界影響，以及市民承受程度。

報導稱，商界對豁免表示歡迎，但有議員質疑豁免範圍太闊。民主黨立法會議員黃碧雲說「商業活動無所不包」，放寬檢疫會增加社區傳播風險。公民黨立法會議員郭家麒批評，隱形病人隨時從關口入境「播毒」，豁免形同「引狼入室」。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超認為，政府應觀察廣東省在五一後14至21天的情，除確診數據外，亦要觀察當地社會活動，才決定是否豁免跨境學童來港。他認為跨境學童人數較多，獲豁免學童應是社區篩檢的優先組別，如有一定數量學童缺席，學校要申報。

梁子超還說，政府應為特定商務客豁免各省逐一商討，「不同省份有不同風險」，亦要盡量減低豁免人數，並為他們定限制，包括定居住安排、來回兩地次數，以及定期做病毒檢測，以防他們混入社區或濫用豁免。