香港疫情趨緩 5月4日公務員復工、5月26日復課

鑑於新冠肺炎疫情轉趨緩和，特首林鄭月娥昨天宣布，自5月4日起，香港公務員將會分兩階段恢復上班；另外中小學也會自5月26日開始分階段復課。

綜合媒體報導，林鄭昨早出席行政會議前向媒體發表談話，表示十分明白當前的一些防疫管制對社會帶來影響，但是否一下子完全放寬相關限制是很難的決定，原因是疫情有反覆。

但她說，當局決定公務員要陸續恢復正常上班並分兩階段實施，首階段自5月4日起，大部分公務員恢復正常上班，公共服務回復正常。在此前，部分公務員居家工作，也有部分公務員隔天才上班。

林鄭說，由於部分公共設施仍未能完全開放，涉及這些場地的公務員暫時仍未能上班，待下階段再作公布。

至於限制4人聚集及規定入境者必須接受14天隔離檢疫等管制，林鄭說，這些措施將於下月7日屆滿，政府有決定後會馬上對外公布。

明報報導，關於中小學復課方面，將由高中先行，最快於文憑試5月25日結束的翌日，即5月26日復課，有機會中三至中五生一併復課；其後再安排小學復課，高小的小五及小六生最快6月1日復課。不過，本學年課堂全部改半日制，以避免在學校除口罩午膳風險。

香港教育局上周及昨天先後與小學及中學代表開會。據報導，高中最快5月26日復課，亦不排除5月27或28日復課，預留一、兩天供試場學校清潔及收拾。

幼園本學年復課機會低

高中生復課後，每隔一周，有不同階段的年級復課，分別是小五及小六最快6月1日復課，預留時間上課及考小五呈分試；初中最快6月8日復課 ；小三及小四最快6月15日復課。小一及小二復課日期待定，而幼稚園本學年復課機會較低。教育局仍與業界磋商安排，最終復課日期仍有待確定，或會改動。