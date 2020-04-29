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武漢病毒研究所否認外洩病毒：嚴格執行安全程序

中央社 / 台北29日電

路透社報導，中國科學院武漢病毒研究所研究員袁志明否認實驗室意外洩露從蝙蝠身上採集的冠狀病毒，聲稱武漢國家生物安全實驗室嚴格執行生物安全程序。

他說，「（武漢）高等級生物安全實驗室具有先進防護設施和嚴格措施，以確保實驗人員的安全並保護環境免受汙染」。

路透社28日刊出袁志明的書面專訪內容，他目前身兼武漢國家生物安全實驗室（P4實驗室）主任。新冠肺炎疫情爆發後，國際掀起聲討中國聲浪，質疑武漢病毒研究所P4實驗室外洩病毒的陰謀論不斷。

據報導，袁志明對此表示，有關2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）的病毒，是由武漢病毒研究所合成的說法毫無事實根據，且疾病起源迄今尚無定論。

他強調，當前對於武漢病毒研究所實驗室的「惡意」指責都是無中生有的，並與現有證據互相矛盾。「武漢病毒研究所無意也不具備設計並建構一種新型冠狀病毒的能力」；而且，沒有任何資訊顯示新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）基因組有人為改造的痕跡。

袁志明18日接受中國環球電視網（CGTN）訪問時曾表示，肺疫病毒「絕對不可能是從我們這邊出來的」，而且武漢病毒所無論是離退休職工、學生，還是工作人員，沒有一個人染疫。

袁志明在書面回覆中表示，超過70%的新興傳染病源自動物，尤其是野生動物。科學家說，目前已知的7種人類冠狀病毒都起源於蝙蝠、老鼠或家畜。

報導稱，儘管新型冠狀病毒最初在武漢被發現，但在中國境內流傳的陰謀論認為該病毒並非起源於武漢。中國外交部發言人趙立堅3月在推特表示，冠狀病毒可能先在美國出現；中國網路社群一直猜測病毒是透過去年10月在武漢舉行的世界軍事運動會到達武漢的。

據報導，袁志明沒有針對上述說法置評，並表示關於肺疫病毒的起源「仍然沒有答案」。

但袁志明引用英國和德國科學家本月發表的一篇論文指出，在美國傳播的病毒變種是比中國傳播的更「原始」的版本，並且可能首先出現在美國。

他說：「追蹤病毒的起源是一個非常具有挑戰性的科學問題，具有很大的不確定性。」

新冠肺炎 COVID-19

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