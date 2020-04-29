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五一連假當無症狀者試金石？陳時中：我看法很類似

莫斯科飛西安航班乘客染疫 中國新增確診驟增

中央社 / 台北29日電

中國連續6天武漢肺炎新增確診病例低於20例，但因近日一架俄羅斯飛抵西安的班機乘客檢出20人確診，據官方通報，中國昨天因此新增確診病例22例，比前一天驟增16例。

中國國家衛生健康委員會今早通報，4月28日新增確診病例22例，其中21例為境外移入病例，1例為本土病例（廣東1例）；無新增死亡病例；新增疑似病例2例，均為境外移入（內蒙古1例，上海1例）。

境外移入確診21例當中，有20例是莫斯科飛西安航班的乘客，1例在上海。據陝西衛生健康委員會昨天發布的疫情通報，27日8時至28日8時，陝西新增境外移入確診病例20例、無症狀感染者5例，均為中國籍公民。

陝西衛健委指出，染疫乘客26日搭乘中國國際航空公司編號CA910航班由莫斯科起飛，27日抵達第一入境點西安咸陽國際機場。

另據上海衛健委指出，28日新增的境外移入確診病例是中國籍，之前在俄羅斯工作，4月10日自俄羅斯出發，當日抵達上海浦東國際機場，入關後即被隔離觀察，期間出現症狀，經診斷為確診病例。

據國家衛健委通報，截至4月28日午夜，中國全境現有確診病例647例（其中重症病例50例），累計治癒出院病例7萬7578例，累計死亡病例4633例，累計報告確診病例8萬2858例，現有疑似病例10例。累計追蹤到密切接觸者73萬1910人，尚在醫學觀察的密切接觸者8283人。

此外，中國全境28日新增無症狀感染者26例，其中境外移入5例；當日轉為確診病例1例（無境外移入）；當日解除醫學觀察29例（境外移入4例）；尚在醫學觀察無症狀感染者993例（境外移入131例）。

據通報，截至4月28日午夜，香港特別行政區累計報告確診病例1037例（出院811例，死亡4例），澳門特別行政區45例（出院33例）。

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