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新冠肺炎常陽患者是否傳染他人 中國專家解惑

中央社 / 台北28日電
新冠肺炎患者康復後，有些人病毒核酸檢測持續呈「常陽」現象，中國專家說，一些病患治癒後體內仍有「死病毒」，這可能是核酸檢測常陽的原因，但這些病毒片段並不是具傳染力的病毒顆粒。 新華社
新冠肺炎患者康復後，有些人病毒核酸檢測持續呈「常陽」現象，中國專家說，一些病患治癒後體內仍有「死病毒」，這可能是核酸檢測常陽的原因，但這些病毒片段並不是具傳染力的病毒顆粒。 新華社

新冠肺炎患者康復後，有些人病毒核酸檢測持續呈「常陽」現象，中國專家說，一些病患治癒後體內仍有「死病毒」，這可能是核酸檢測常陽的原因，但這些病毒片段並不是具傳染力的病毒顆粒。

新華網今天報導，中國國家衛健委醫政醫管局監察專員焦雅輝目前表示，有個別新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，新冠肺炎）病例存在長期核酸不轉陰的現象，為「常陽患者」。這部分患者只是核酸檢測一直不轉陰，但已無需治療。

中國工程院院士張伯禮則說，在對患者體內病毒進行培養和基因測序後發現，一些患者體內的病毒是「死病毒」，也就是病毒死亡後，「屍體」碎片留在人體內形成基因片段，這或許是核酸檢測常陽的原因。

不少大陸民眾對於「常陽患者」現象非常焦慮，擔心「他們是否仍具備傳染性？常陽患者是否仍需持續在醫院治療？」

對此，上海首批支援武漢醫療隊醫師組組長、上海市第一人民醫院呼吸與危重症醫學科主任醫師周新說，「常陽患者這一概念，指的是符合出院標準，但核酸檢測持續陽性時間比較長的患者」。

不過，周新表示，「常陽並非永遠，根據目前疫情發展和治癒時間來算，的確有治癒患者處於核酸檢測陽性狀態，可能持續兩、三個月」。

在周新看來，「常陽患者」和之前所說的「復陽患者」情況類似。他解釋，這次新冠肺炎篩查救治期間，大多數採用咽拭子採樣的核酸檢測，但僅能採集到上呼吸道的標本。

他說，「新冠肺炎對肺部有較大影響，那麼下呼吸道中，可能仍帶有少量病毒。但這時候的病毒和最初病程期內的不同：之前為具有傳染性的病毒顆粒，而治癒後的患者，體內殘存的是病毒片段，通過基因擴增也可以檢測得出，但無法再繁殖培養」。

至於為何之前無法測出，周新坦言，一來可能是咽拭子採樣的局限性，二來核酸檢測敏感性的確只有約50%，「所有出院的新冠肺炎患者，各地醫療機構都有嚴格的14天、28天復診制度，除了核酸檢測外，還有CT檢測等，持續跟蹤治癒患者的病灶吸收情況」。

復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏表示，目前的「常陽患者」概念仍存在爭議，「國際上，對於病毒慢性攜帶的狀態要長達6個月才算常陽。從疫情發生至今尚不足6個月，因此我們還需密切充分關注」。

對於「常陽患者」是否具傳染性一事，周新表示，此類患者病程很長，病灶吸收情況也比較好，幾乎不再具備傳染性。

新冠肺炎 COVID-19

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