快訊

錢櫃5董事鞠躬道歉！全台門市停止營業一週 罹難家屬賠償100萬

中國大使逼死捷克參議院長？訪台前猝死 遺族控訴「恐嚇」

新冠肺炎氣霧傳播 中國研究：患者廁所病毒量高

中央社 / 台北28日電
橫跨武漢、上海以及香港三地的醫療研究團隊27日在著名科學期刊「自然」（Nature）發表關於新冠肺炎氣溶膠（氣霧）傳播的最新研究成果，研究顯示，患者使用的廁所氣霧病毒載量較高。示意圖／Ingimage
橫跨武漢、上海以及香港三地的醫療研究團隊27日在著名科學期刊「自然」（Nature）發表關於新冠肺炎氣溶膠（氣霧）傳播的最新研究成果，研究顯示，患者使用的廁所氣霧病毒載量較高。示意圖／Ingimage

橫跨武漢、上海以及香港三地的醫療研究團隊27日在著名科學期刊「自然」（Nature）發表關於新冠肺炎氣溶膠（氣霧）傳播的最新研究成果，研究顯示，患者使用的廁所氣霧病毒載量較高。

研究認為，這代表患者大小便沖水過程可能是病毒氣霧傳播的重要來源。另外，病房落塵樣品和醫護人員脫下防護服區域的病毒氣霧載量和粒徑分布則顯示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）經「沉降（衣物/地面）—人員攜帶—空中揚起」的傳播模型。

據澎湃新聞報導，這項名為「武漢兩所醫院的新冠病毒氣溶膠動力學分析」的研究，是在2月17日至3月2日、湖北武漢疫情高峰時期，於武漢大學人民醫院東院重症及普通病房、武昌方艙醫院病區及廁所、居民社區和超市等具有代表性的醫院及公共環境等採樣點，採集氣霧樣品。

報導指出，研究團隊利用前期研發的2019冠狀病毒數位聚合酶連鎖反應（PCR）檢測等技術，定量分析各採樣點樣品的病毒氣霧載量及空氣動力學特徵。

研究顯示，在當時嚴格防控的條件下，兩所醫院和公共環境總體是安全的，但患者使用的廁所中氣霧病毒載量較高。

研究認為，廁所中的病毒氣霧可能來自患者呼吸，也可能來自患者糞便或尿液中攜帶病毒的氣霧化。因此，患者大小便沖水過程可能是病毒氣霧傳播重要來源之一。

研究也提到，在人流聚集的超市附近和醫院大樓通道等可檢出一定的氣霧病毒載量，這說明人員聚集時，病毒攜帶者與周圍人群存在潛在的氣霧傳播風險。

此外，研究團隊透過分析病房落塵樣品和醫護人員脫下防護服區域的病毒氣溶膠載量和粒徑分佈，提出病毒氣霧經「沉降（衣物/地面）—人員攜帶—空中揚起」的傳播模型。

研究推測，醫護人員防護服表面攜帶病毒的氣霧可能在防護服解脫時再懸浮，若在換脫防護服的空間加強更嚴格和全面的衛生處理措施，便能有效防止傳播。

據報導，這次的研究團隊包括武漢大學病毒學國家重點實驗室、生命科學學院、上海復旦大學、上海市環境監測中心、香港中文大學以及香港科技大學環境與可持續發展學部等機構人員。

報導稱，武漢大學病毒學國家重點實驗室劉元、陳宇、郭銘和香港科技大學寧治為共同第一作者。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

華星光電計畫在武漢 布局第二條柔性OLED生產線

影／亂開玩笑！直播主拿前女友當話題被砍 又稱染疫遭法辦

桃園市府與飯店業者攜手 送300個便當力挺醫護

彰縣新冠肺炎病患零住院 增加篩檢能量超前部署

相關新聞

新冠肺炎氣霧傳播 中國研究：患者廁所病毒量高

橫跨武漢、上海以及香港三地的醫療研究團隊27日在著名科學期刊「自然」（Nature）發表關於新冠肺炎氣溶膠（氣霧）傳播的...

俄羅斯飛中國航班又爆疫情 陝西單日新增20確診

中國正嚴防因境外移入引爆第2波新冠肺炎疫情，但是繼黑龍江省綏芬河、哈爾濱的群聚感染後，陝西省今天新增確診病例20例，都是...

毒班機再現：陝西新增20人確診 來自同一莫斯科航班

陝西今日（28）新增境外移入新冠肺炎確診病例20例、無症狀感染者5例，均為中國籍，來自4月26日乘坐莫斯科至北京航班CA...

湖北任務結束 京滬穗開學復課

新冠肺炎重災區湖北武漢住院患者清零後，大陸副總理孫春蘭率「中央指導組」昨天離開武漢返回北京。與此同時，京滬穗高三、初三學生也於昨天開學復課。大陸官方昨通報，新增三例確診病例，是有通報以來的最少病例。

大陸專家警告：不排除秋冬季再次爆發新冠肺炎疫情

大陸新冠肺炎疫情趨向緩和，在大陸國新辦27日（周一）舉辦的吹風會上，北京大學第一醫院感染疾病科主任王貴強指出，到了今年秋...

大陸疫情整理包／累計確診80754例 死亡總數達3136例

大陸各地持續升級防疫措施，除湖北省外，4日開始至少有杭州與鄭州兩個省會城市宣布「半封城」。5日南京全面實施小區封閉式管理。7日湖北省、遼寧省、江西省、安徽省宣布「全省封村」，並要求封閉管理措施要到位，其中湖北省是「村與村之間留一條應急通道由專人值守外，其他路口一律封閉」，8日重慶宣布「小區封閉式管理」，10日大陸宣布首都半封城，北京採封閉式管理，上海後續也跟進採取了出入口管理措施。

熱門新聞

圖表看疫情／我捐加拿大50萬片口罩 印尼逾2千死未列官方統計

影／「半夜人潮略多是阿飄嗎?」黃偉哲再轟景點警示

美衛生部長和陳時中通話後 推文這樣說

柯文哲愛將小董傳與副市長祕書不倫 女方：單身才交往

牛津疫苗領先全球！猴子實驗成功 首批9月可備妥

譚德塞自認防疫有成 稱聽世衛建議國家表現好

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。