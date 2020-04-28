快訊

錢櫃5董事鞠躬道歉！全台門市停止營業一週 罹難家屬賠償100萬

中國大使逼死捷克參議院長？訪台前猝死 遺族控訴「恐嚇」

新冠肺炎疫情受控 港府考慮陸續放寬防疫措施

中央社 / 香港28日電
鑑於新冠肺炎疫情轉趨緩和，香港當局已決定讓公務員恢復正常上班，同時考慮豁免跨境學生和商務人士入境檢疫14天的限制，並讓學校復課。 路透社
鑑於新冠肺炎疫情轉趨緩和，香港當局已決定讓公務員恢復正常上班，同時考慮豁免跨境學生和商務人士入境檢疫14天的限制，並讓學校復課。 路透社

鑑於2019冠狀病毒疾病（COVID-19新冠肺炎）疫情轉趨緩和，香港當局已決定讓公務員恢復正常上班，同時考慮豁免跨境學生和商務人士入境檢疫14天的限制，並讓學校復課。

香港食物及衛生局局長陳肇始下午在記者會表示，入境人士接受隔離檢疫14天的措施將於5月7日屆滿，當局決定延長實施這項措施至6月7日，且自4月29日凌晨起生效。

但對於來自中國大陸和澳門的入境者，港府考慮豁免兩類人，一是跨境學童和服務提供者，二是符合香港經濟發展利益的生產作業、業務活動及專業服務人士。

這兩類人從大陸及澳門入境後，不必檢疫隔離14天。

不過，對這兩類人的豁免措施有待正式公布，港府正與大陸和澳門當局商討實施細節，包括在豁免後如何聯防聯控病毒的傳播。

陳肇始補充說，有關豁免措施目前只考慮在有聯防聯控合作的粵港澳三地實施，不包括其他地方。

對於實施豁免措施後會否擔心疫症再度由大陸輸人香港，陳肇始說，從目前的數字看，大陸的疫情大致受控，其檢疫措施也相當嚴格。

此外，教育局局長楊潤雄在網上撰文，表示會適時擬訂及公布復課計畫，並說現時口罩等防疫物資供應已較月前充裕，學校復課的準備工作進展良好。

但他說，何時復課，仍要視乎疫情的發展和醫學專家的意見。

香港行政長官林鄭月娥今天稍早時公布，決定讓所有公務員陸續恢復正常上班並分兩階段實施，首階段自5月4日起，屆時大部分公務員恢復正常上班。

在此前之前，部分公務員居家工作，也有部分公務員隔天才上班，他們將於5月4日起恢復上班，公共服務恢復正常。

她說，由於部分公共設施仍未能完全開放，涉及這些場地的公務員暫時仍未能上班，待下階段再作公布。

2019冠狀病毒疾病蔓延至香港後，港府曾先後兩次安排部分公務員居家上班。

近10天來，香港感染個案每天維持在個位數，最近3天持續出現零確診，反映出疫情漸趨緩和及受控。

隨著疫情受控，以及政府實施的防疫措施嚴重影響民生經濟，業界和輿論都出現要求政府放寬相關措施的強烈聲音。

新冠肺炎 COVID-19 香港

延伸閱讀

影／防疫獎勵跳票？醫護向陳時中喊話：比照當年SARS版本

TCPB防疫哽圖激似日本A片封面 市警局：取材綜藝節目

韓確診新增14例 防疫當局：疫情仍是進行式

新北建築師公會組工作隊 免費診斷建物防疫狀況

相關新聞

新冠肺炎氣霧傳播 中國研究：患者廁所病毒量高

橫跨武漢、上海以及香港三地的醫療研究團隊27日在著名科學期刊「自然」（Nature）發表關於新冠肺炎氣溶膠（氣霧）傳播的...

俄羅斯飛中國航班又爆疫情 陝西單日新增20確診

中國正嚴防因境外移入引爆第2波新冠肺炎疫情，但是繼黑龍江省綏芬河、哈爾濱的群聚感染後，陝西省今天新增確診病例20例，都是...

毒班機再現：陝西新增20人確診 來自同一莫斯科航班

陝西今日（28）新增境外移入新冠肺炎確診病例20例、無症狀感染者5例，均為中國籍，來自4月26日乘坐莫斯科至北京航班CA...

湖北任務結束 京滬穗開學復課

新冠肺炎重災區湖北武漢住院患者清零後，大陸副總理孫春蘭率「中央指導組」昨天離開武漢返回北京。與此同時，京滬穗高三、初三學生也於昨天開學復課。大陸官方昨通報，新增三例確診病例，是有通報以來的最少病例。

大陸專家警告：不排除秋冬季再次爆發新冠肺炎疫情

大陸新冠肺炎疫情趨向緩和，在大陸國新辦27日（周一）舉辦的吹風會上，北京大學第一醫院感染疾病科主任王貴強指出，到了今年秋...

大陸疫情整理包／累計確診80754例 死亡總數達3136例

大陸各地持續升級防疫措施，除湖北省外，4日開始至少有杭州與鄭州兩個省會城市宣布「半封城」。5日南京全面實施小區封閉式管理。7日湖北省、遼寧省、江西省、安徽省宣布「全省封村」，並要求封閉管理措施要到位，其中湖北省是「村與村之間留一條應急通道由專人值守外，其他路口一律封閉」，8日重慶宣布「小區封閉式管理」，10日大陸宣布首都半封城，北京採封閉式管理，上海後續也跟進採取了出入口管理措施。

熱門新聞

圖表看疫情／我捐加拿大50萬片口罩 印尼逾2千死未列官方統計

影／「半夜人潮略多是阿飄嗎?」黃偉哲再轟景點警示

美衛生部長和陳時中通話後 推文這樣說

柯文哲愛將小董傳與副市長祕書不倫 女方：單身才交往

牛津疫苗領先全球！猴子實驗成功 首批9月可備妥

譚德塞自認防疫有成 稱聽世衛建議國家表現好

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。