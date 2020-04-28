新冠肺炎疫情受控 港府考慮陸續放寬防疫措施

鑑於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情轉趨緩和，香港當局已決定讓公務員恢復正常上班，同時考慮豁免跨境學生和商務人士入境檢疫14天的限制，並讓學校復課。

香港食物及衛生局局長陳肇始下午在記者會表示，入境人士接受隔離檢疫14天的措施將於5月7日屆滿，當局決定延長實施這項措施至6月7日，且自4月29日凌晨起生效。

但對於來自中國大陸和澳門的入境者，港府考慮豁免兩類人，一是跨境學童和服務提供者，二是符合香港經濟發展利益的生產作業、業務活動及專業服務人士。

這兩類人從大陸及澳門入境後，不必檢疫隔離14天。

不過，對這兩類人的豁免措施有待正式公布，港府正與大陸和澳門當局商討實施細節，包括在豁免後如何聯防聯控病毒的傳播。

陳肇始補充說，有關豁免措施目前只考慮在有聯防聯控合作的粵港澳三地實施，不包括其他地方。

對於實施豁免措施後會否擔心疫症再度由大陸輸人香港，陳肇始說，從目前的數字看，大陸的疫情大致受控，其檢疫措施也相當嚴格。

此外，教育局局長楊潤雄在網上撰文，表示會適時擬訂及公布復課計畫，並說現時口罩等防疫物資供應已較月前充裕，學校復課的準備工作進展良好。

但他說，何時復課，仍要視乎疫情的發展和醫學專家的意見。

香港行政長官林鄭月娥今天稍早時公布，決定讓所有公務員陸續恢復正常上班並分兩階段實施，首階段自5月4日起，屆時大部分公務員恢復正常上班。

在此前之前，部分公務員居家工作，也有部分公務員隔天才上班，他們將於5月4日起恢復上班，公共服務恢復正常。

她說，由於部分公共設施仍未能完全開放，涉及這些場地的公務員暫時仍未能上班，待下階段再作公布。

2019冠狀病毒疾病蔓延至香港後，港府曾先後兩次安排部分公務員居家上班。

近10天來，香港感染個案每天維持在個位數，最近3天持續出現零確診，反映出疫情漸趨緩和及受控。

隨著疫情受控，以及政府實施的防疫措施嚴重影響民生經濟，業界和輿論都出現要求政府放寬相關措施的強烈聲音。