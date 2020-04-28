俄羅斯飛中國航班又爆疫情 陝西單日新增20確診

中國正嚴防因境外移入引爆第2波新冠肺炎疫情，但是繼黑龍江省綏芬河、哈爾濱的群聚感染後，陝西省今天新增確診病例20例，都是27日從俄羅斯莫斯科飛抵西安航班的同機乘客。

根據陝西衛生健康委員會今天發布的疫情通報，27日8時至28日8時，陝西新增境外移入確診病例20例、無症狀感染者5例，均為中國籍公民，他們26日搭乘中國國際航空公司編號CA910航班由莫斯科起飛，27日抵達第一入境點西安咸陽國際機場。

通報指出，20例確診者的體溫介於攝氏35.9至37度之間，他們出現的症狀包括間斷咳嗽1週、腹瀉、近期曾發燒、咳痰與咽喉乾。同班機旅客因而新增密切接觸者148人，已全部接受集中隔離醫學觀察措施。

俄羅斯近期疫情惡化後，莫斯科每天飛往中國的CA910航班已帶來多起疫情，此前5日和12日抵達山西太原的兩個航班，迄今已有59例確診。

20日抵達西安的CA910航班先是傳出23例確診病例，其中包括一名空服人員，之後又增加7人，迄今也有30例確診。

中國為舒緩北京首都國際機場的檢疫壓力，日前宣布包括西安在內的12個機場，為北京國際航班的第一入境點。目的地為北京的班機，需先在第一入境點的機場降落，旅客經檢疫安全無虞後，才可飛往北京。