快訊

國內首見「三採陰出院又復陽」病例 再回到醫院隔離

影／工頭持測距儀進錢櫃儲藏室 疑似彎腰充電

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不滿只發10元人民幣盒飯 牡丹江新冠患者「絕食砸飯菜」

世界日報 / 中國新聞組／綜合報導
嫌醫院伙食太差，境外輸入患者集體絕食抗議。 圖／影片截圖
嫌醫院伙食太差，境外輸入患者集體絕食抗議。 圖／影片截圖

黑龍江牡丹江市一間醫院，日前傳出有新冠肺炎確診患者不滿醫院提供的飲食太差，發起集體絕食抗議，還將飯菜往走廊上亂扔。對此網民反應兩極，有人認為飯菜可能就真的很差，才會出現集體絕食；亦有人認為，患者們應多一些包容和理解。

香港01報導，集體絕食事件發生在牡丹江市的康安醫院，是新冠肺炎定點救治醫院，也是綏芬河境外輸入確診病例的主要收治醫院，接收輕型、普通型患者。日前該院還爆發院內感染，至少有8人遭到感染，其中包含2名醫護人員。

網傳影片顯示，有病患批評，由於核酸檢測尚未通過，很多病患一直不能出院，對醫院有很多不滿，尤其是飲食的部分，醫院每天只提供價值10元人民幣的盒飯，其品質很差，菜色沒變化，又沒有營養，每層樓都有人受不了而絕食抗議，甚至把飯菜直接丟到醫院走廊上。

影片中，其中一名病人還說，「不能理解康安醫院為何不能像紅旗醫院，醫師護士每天問病人想吃什麼，能滿足你所有的要求，為什麼康安醫院每天就是10元盒飯！」

事件在網上曝光後反應兩極，有人認為病患應該知足，但亦有人指出，就算是免費的也有權利提出意見：「10元盒飯，可以想像的難吃，但凡吃的好一點，也不會都鬧意見。」「如果治療是免費的，就別嚷嚷了，閉嘴吧，不過，如果患者嫌飯菜不好吃，也願意自己出錢訂餐，可以幫助解決。」

牡丹江海林市電視台的主持人公雪則拍片呼籲，患者們多一些包容和理解，並表示，牡丹江只是一個小城市，已經盡最大的努力保障患者的治療和飲食起居，「你們嫌棄飯菜不夠豐盛，我們的醫護忙到吃不上飯，你們覺得飯菜不營養，可是我們已經努力提供，我們不求你的感謝，只求多一些理解包容。」

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

血漿治療新冠肺炎病患痊癒 印度擴大試驗

台灣抗疫亮眼 義大醫院向泰國媒體分享經驗

影／荷蘭空運鬱金香與糖漿煎餅 贈北市聯醫給醫護打氣

荷蘭國慶空運3999朵鬱金香來台 向醫護致謝

相關新聞

不滿只發10元人民幣盒飯 牡丹江新冠患者「絕食砸飯菜」

黑龍江牡丹江市一間醫院，日前傳出有新冠肺炎確診患者不滿醫院提供的飲食太差，發起集體絕食抗議，還將飯菜往走廊上亂扔。對此網民反應兩極，有人認為飯菜可能就真的很差，才會出現集體絕食；亦有人認為，患者們應多一些包容和理解。

月嫂狂咳！雇主1家3口確診新冠肺炎 索賠遭拒

武漢市一名楊姓女子產下寶寶後，請了月嫂上門服務，期間月嫂出現不斷咳嗽症狀，楊女要求暫停合約卻被拒絕。之後月嫂、雇主一家三口都確診新冠肺炎。但月嫂中心認為不確定誰是傳染源，拒絕賠償。

陸新增3例新冠肺炎確診 為疫情通報以來新低

中國大陸昨日新增3例新型肺炎確診病例，是有通報以來的最少病例，當中2例屬外地移入個案，另外新增5例疑似病例、25例無症狀...

3個月內倒閉、暫停營運家數超越全年 疫情讓陸「這產業」瞬間淪「慘業」

COVID-19（新冠肺炎）疫情肆虐全球，雖然中國疫情似有緩解跡象，「原爆點」武漢也在4月8日解除封城，但當地民眾對於爆發第2波感染的疑慮，並未隨著「解封」而消失，產業也在苦苦掙扎，不知何年何月，營運表現才能恢復至疫情前水準。

武漢醫院「清零」 東京籲宅在家

大陸國家衛健委發言人米鋒昨表示，截至四月廿六日，武漢在醫院的新冠肺炎患者「清零」，也就是當地醫院已無這類患者。

中國衛健委：武漢在醫院肺炎患者全部清零

中國國家衛健委發言人米鋒下午表示，截至4月25日，境外輸入確診病例已有近6成治癒出院；至26日，武漢在醫院的新冠肺炎患者...

大陸疫情整理包／累計確診80754例 死亡總數達3136例

大陸各地持續升級防疫措施，除湖北省外，4日開始至少有杭州與鄭州兩個省會城市宣布「半封城」。5日南京全面實施小區封閉式管理。7日湖北省、遼寧省、江西省、安徽省宣布「全省封村」，並要求封閉管理措施要到位，其中湖北省是「村與村之間留一條應急通道由專人值守外，其他路口一律封閉」，8日重慶宣布「小區封閉式管理」，10日大陸宣布首都半封城，北京採封閉式管理，上海後續也跟進採取了出入口管理措施。

熱門新聞

圖表看疫情／全球新冠肺炎確診近300萬 義辣模染疫56天6採仍陽性

新冠疫情淨土！台東不但零確診今天凌晨0時起零隔離

傳中科院試射飛彈 學者：可直攻中國軍事設施

巴西挖萬人塚埋屍 估110萬人染新冠肺炎

直播／我今又零確診！ 目前維持429例確診

國內疫情6月底前告一段落？ 陳時中：有這可能

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。