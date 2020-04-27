快訊

國內首見「三採陰出院又復陽」病例 再回到醫院隔離

影／工頭持測距儀進錢櫃儲藏室 疑似彎腰充電

聽新聞
test
0:00 / 0:00

月嫂狂咳！雇主1家3口確診新冠肺炎 索賠遭拒

世界日報 / 中國新聞組／綜合報導
武漢市一名楊姓女子產下寶寶後，請了月嫂上門服務，期間月嫂出現不斷咳嗽症狀，之後月嫂、雇主一家三口都確診新冠肺炎。 圖/取自微博
武漢市一名楊姓女子產下寶寶後，請了月嫂上門服務，期間月嫂出現不斷咳嗽症狀，之後月嫂、雇主一家三口都確診新冠肺炎。 圖/取自微博

武漢市一名楊姓女子產下寶寶後，請了月嫂上門服務，期間月嫂出現不斷咳嗽症狀，楊女要求暫停合約卻被拒絕。之後月嫂、雇主一家三口都確診新冠肺炎。但月嫂中心認為不確定誰是傳染源，拒絕賠償。

楚天都市報報導，楊女指出，去年9月25日與月嫂中心「津菩提果科技有限公司」簽訂合約，服務26天費用1萬元人民幣(約1410美元)。楊女1月13日生產後，由衛姓月嫂母嬰護理服務。

衛女1月19日出門和家人吃年夜飯後，20日開始出現咳嗽、喉嚨癢症狀，隔天就因身體不舒服收工回家。由於當時新冠肺炎疫情正在加重，楊女隨即要求月嫂中心終止合約，但月嫂中心卻拒絕。

「顧問在電話中提到，如果拒絕月嫂上門，就算違約。」楊女說，她擔心扣除違約金，只好妥協，同意繼續履約，但要求月嫂提供健康證明。

楊女只好換了另一位李姓月嫂，但李女沒戴口罩轉搭多班公交，在22日晚上到達後，多次出現咳嗽、吐痰症狀，還向楊女聲稱「打掃沙發衛生吸到灰塵導致」。

到了1月26日楊女咳嗽頻繁，第二天去醫院拍CT，發現肺部已經被感染，回家後和老公自行隔離，要求月嫂戴口罩，用洗手液洗手後再照顧寶寶，但月嫂卻沒有遵守，有時候連口罩都不戴。

直到1月29日楊女夫妻與月嫂的化驗報告出來，顯示三人都是陽性，月嫂的病毒濃度更是夫妻的2-3倍，這才正式終止合約；寶寶1月29日開始出現吐奶、咳嗽、發熱等症狀，31日更是臉紅、發燒、兩眼含淚，當晚被確診為新冠肺炎感染。

楊女認為，病毒濃度越高，傳染性越強，月嫂傳染給她一家人，要求月嫂中心道歉、全額退款和賠償。月嫂中心回覆，無法認定誰傳染給誰，公司因此不能完全滿足雇主訴求，建議走法律程序。

武漢市第四醫院檢驗科技師陳劉俊表示，月嫂病毒濃度高，只能證明月嫂更容易被感染，病毒更適合在她體內生存和繁殖，推測出具有感染性，可能是月嫂傳染雇主，但也不排除月嫂體弱，雇主傳給月嫂。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

血漿治療新冠肺炎病患痊癒 印度擴大試驗

整理包／今日再度0確診！台灣累計429例 290人解隔離

直播／我今又零確診！ 目前維持429例確診

日職／王柏融強化身體素質等開季 看綜藝節目放鬆心情

相關新聞

不滿只發10元人民幣盒飯 牡丹江新冠患者「絕食砸飯菜」

黑龍江牡丹江市一間醫院，日前傳出有新冠肺炎確診患者不滿醫院提供的飲食太差，發起集體絕食抗議，還將飯菜往走廊上亂扔。對此網民反應兩極，有人認為飯菜可能就真的很差，才會出現集體絕食；亦有人認為，患者們應多一些包容和理解。

月嫂狂咳！雇主1家3口確診新冠肺炎 索賠遭拒

武漢市一名楊姓女子產下寶寶後，請了月嫂上門服務，期間月嫂出現不斷咳嗽症狀，楊女要求暫停合約卻被拒絕。之後月嫂、雇主一家三口都確診新冠肺炎。但月嫂中心認為不確定誰是傳染源，拒絕賠償。

陸新增3例新冠肺炎確診 為疫情通報以來新低

中國大陸昨日新增3例新型肺炎確診病例，是有通報以來的最少病例，當中2例屬外地移入個案，另外新增5例疑似病例、25例無症狀...

3個月內倒閉、暫停營運家數超越全年 疫情讓陸「這產業」瞬間淪「慘業」

COVID-19（新冠肺炎）疫情肆虐全球，雖然中國疫情似有緩解跡象，「原爆點」武漢也在4月8日解除封城，但當地民眾對於爆發第2波感染的疑慮，並未隨著「解封」而消失，產業也在苦苦掙扎，不知何年何月，營運表現才能恢復至疫情前水準。

武漢醫院「清零」 東京籲宅在家

大陸國家衛健委發言人米鋒昨表示，截至四月廿六日，武漢在醫院的新冠肺炎患者「清零」，也就是當地醫院已無這類患者。

中國衛健委：武漢在醫院肺炎患者全部清零

中國國家衛健委發言人米鋒下午表示，截至4月25日，境外輸入確診病例已有近6成治癒出院；至26日，武漢在醫院的新冠肺炎患者...

大陸疫情整理包／累計確診80754例 死亡總數達3136例

大陸各地持續升級防疫措施，除湖北省外，4日開始至少有杭州與鄭州兩個省會城市宣布「半封城」。5日南京全面實施小區封閉式管理。7日湖北省、遼寧省、江西省、安徽省宣布「全省封村」，並要求封閉管理措施要到位，其中湖北省是「村與村之間留一條應急通道由專人值守外，其他路口一律封閉」，8日重慶宣布「小區封閉式管理」，10日大陸宣布首都半封城，北京採封閉式管理，上海後續也跟進採取了出入口管理措施。

熱門新聞

圖表看疫情／全球新冠肺炎確診近300萬 義辣模染疫56天6採仍陽性

新冠疫情淨土！台東不但零確診今天凌晨0時起零隔離

傳中科院試射飛彈 學者：可直攻中國軍事設施

巴西挖萬人塚埋屍 估110萬人染新冠肺炎

直播／我今又零確診！ 目前維持429例確診

國內疫情6月底前告一段落？ 陳時中：有這可能

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。