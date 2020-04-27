月嫂狂咳！雇主1家3口確診新冠肺炎 索賠遭拒

武漢市一名楊姓女子產下寶寶後，請了月嫂上門服務，期間月嫂出現不斷咳嗽症狀，楊女要求暫停合約卻被拒絕。之後月嫂、雇主一家三口都確診新冠肺炎。但月嫂中心認為不確定誰是傳染源，拒絕賠償。

楚天都市報報導，楊女指出，去年9月25日與月嫂中心「津菩提果科技有限公司」簽訂合約，服務26天費用1萬元人民幣(約1410美元)。楊女1月13日生產後，由衛姓月嫂母嬰護理服務。

衛女1月19日出門和家人吃年夜飯後，20日開始出現咳嗽、喉嚨癢症狀，隔天就因身體不舒服收工回家。由於當時新冠肺炎疫情正在加重，楊女隨即要求月嫂中心終止合約，但月嫂中心卻拒絕。

「顧問在電話中提到，如果拒絕月嫂上門，就算違約。」楊女說，她擔心扣除違約金，只好妥協，同意繼續履約，但要求月嫂提供健康證明。

楊女只好換了另一位李姓月嫂，但李女沒戴口罩轉搭多班公交，在22日晚上到達後，多次出現咳嗽、吐痰症狀，還向楊女聲稱「打掃沙發衛生吸到灰塵導致」。

到了1月26日楊女咳嗽頻繁，第二天去醫院拍CT，發現肺部已經被感染，回家後和老公自行隔離，要求月嫂戴口罩，用洗手液洗手後再照顧寶寶，但月嫂卻沒有遵守，有時候連口罩都不戴。

直到1月29日楊女夫妻與月嫂的化驗報告出來，顯示三人都是陽性，月嫂的病毒濃度更是夫妻的2-3倍，這才正式終止合約；寶寶1月29日開始出現吐奶、咳嗽、發熱等症狀，31日更是臉紅、發燒、兩眼含淚，當晚被確診為新冠肺炎感染。

楊女認為，病毒濃度越高，傳染性越強，月嫂傳染給她一家人，要求月嫂中心道歉、全額退款和賠償。月嫂中心回覆，無法認定誰傳染給誰，公司因此不能完全滿足雇主訴求，建議走法律程序。

武漢市第四醫院檢驗科技師陳劉俊表示，月嫂病毒濃度高，只能證明月嫂更容易被感染，病毒更適合在她體內生存和繁殖，推測出具有感染性，可能是月嫂傳染雇主，但也不排除月嫂體弱，雇主傳給月嫂。